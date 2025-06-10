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Спа-процедури у морі: вчинок турків розсмішив соцмережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Турки мились із шампунем просто у морі
фото із відкритих джерел

Два турки вирішили помитись із шампунем у морі в Анталії 

Двоє чоловіків-турків вирішили під час відпочинку на курорті не лише покупатись, а й зробити собі спа-процедури просто у морі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео із соцмереж, яке було опубліковане випадковими очевидцями курйозної події.

«На одному із пляжів Анталії відпочивальники стали свідками неочікуваної сцени. Два чоловіки у чудовому настрої вирішили влаштувати собі спа-процедуру просто у морі. Вони мили голову шампунем у солоній воді, насолоджувались процесом не звартаючи увагу на тих, хто був неподалік. Рівень відпочинку був на максимумі, і чоловіки, вочевидь, забули, що море – це не ванна кімната»,– пишуть у соцмережах.

При цьому реакція на вчинок у різних коментаторів була різною – дехто кепкував і сміявся над витівкою, дехто – відверто обурювався вчинком і казав, що слід виписати штраф за подібну поведінку.

Ось деякі з коментарів під відео :«Люди, що вийшли із печери», «Певне, вони ніколи не милися і так погано пахли, що їх не пускали до готелю», «Добре, що помилися, скажіть їм «дякую», що не попісяли у море», «Ганьба, а потім вони питають, чому кількість туристів зменшилася», «Я не розумію, що дивного, хіба ви не користуєтесь шампунем, коли приймаєте душ?», «Хоч помиються у морі, неважливо, залиште людей у ​​спокої. Вони знають, що роблять».

Нагадаємо, туристи вже не їдуть масово до Туреччини, а шукають дешевші варіанти відпочинку. Місцеві жителі також не поспішають везти свої гроші на популярні турецькі курорти через дорожнечу. Все це призводить до того, що курорти популярної туристичної країни «помирають».

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Теги: Туреччина відпочинок відео соцмережі

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