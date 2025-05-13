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Ілон Маск показав запальні танці робота від Tesla

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ілон Маск показав запальні танці робота від Tesla
Ілон Маск опублікував відео з танцем робота
фото:X/@elonmusk

Новий робот Ілона Маска замилував соцмережі своїм танцем

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск показав гуманоїдного робота Optimus від Tesla, який навчився танцювати.

Як повідомляє «Главком» відео з роботом, що танцює, він опублікував у соцмережі Х, додавши, що запис зроблено в режимі реального часу.

Підприємець нагадав, що у 2021 році під час презентації задуму створення гуманоїдного робота на сцену було запрошено актора в костюмі. Тоді людина виконала танець, схожий на той, що станцював на відео Optimus.

«Те, що починалося як актор у костюмі, тепер стало реальністю», – підсумував Маск.

До слова, у Китаї людиноподібний робот під час тестування напав на інженера. Машина, підвішена на гаку, раптово почала вести себе неконтрольовано: розмахувала руками і рухалася у бік інженера.

Нагадаємо, у США мільярдер Ілон Маск опинився в центрі чергового скандалу – його сусіди в Остіні (штат Техас) вимагають знести паркан, який було зведено з порушенням містобудівних норм. 

Раніше стало відомо, що у Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase.

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Теги: Ілон Маск SpaceX робототехніка відео соцмережі

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