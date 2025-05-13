Ілон Маск показав запальні танці робота від Tesla

Новий робот Ілона Маска замилував соцмережі своїм танцем

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск показав гуманоїдного робота Optimus від Tesla, який навчився танцювати.

Як повідомляє «Главком» відео з роботом, що танцює, він опублікував у соцмережі Х, додавши, що запис зроблено в режимі реального часу.

Підприємець нагадав, що у 2021 році під час презентації задуму створення гуманоїдного робота на сцену було запрошено актора в костюмі. Тоді людина виконала танець, схожий на той, що станцював на відео Optimus.

«Те, що починалося як актор у костюмі, тепер стало реальністю», – підсумував Маск.

До слова, у Китаї людиноподібний робот під час тестування напав на інженера. Машина, підвішена на гаку, раптово почала вести себе неконтрольовано: розмахувала руками і рухалася у бік інженера.

Нагадаємо, у США мільярдер Ілон Маск опинився в центрі чергового скандалу – його сусіди в Остіні (штат Техас) вимагають знести паркан, який було зведено з порушенням містобудівних норм.

Раніше стало відомо, що у Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase.