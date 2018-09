В Китае соорудили ультрасовременное здание в виде мужского органа

Прелести современной архитектуры

Недавно возведенное здание в юго-западной провинции Гуанси породило споры и шутки в соцсетях: многие считают, что постройка слишком похожа на пенис с яичками

А фейковое видео с фейерверками лишь подкрепило данные ассоциации, пишет издание Shanghai.

"I do like it but don't you think perhaps it's a little ... you know... a little bit too penisy?"



Architect: "Don't worry, there'll be so many fireworks and lights on the launch night, nobody will ever notice" pic.twitter.com/rqh04z5L2a