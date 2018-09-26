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    Курьез

    В Китае соорудили ультрасовременное здание в виде мужского органа

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    В Китае соорудили ультрасовременное здание в виде мужского органа

    Прелести современной архитектуры

    Недавно возведенное здание в юго-западной провинции Гуанси породило споры и шутки в соцсетях: многие считают, что постройка слишком похожа на пенис с яичками

    А фейковое видео с фейерверками лишь подкрепило данные ассоциации, пишет издание Shanghai.

    «Заказчик:» Мне нравится, но вы не думаете, что это здание немного ... ну, вы знаете ... слишком похоже на пенис?». Архитектор: «Не волнуйтесь, в ночь открытия будет столько фейерверков и огней, что никто ничего не заметит».

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     Работа над медиацентром длилась около двух лет. Полноценное открытие запланировано на осень 2018 года. По замыслу архитектора, внешний вид здания должен повторять ландшафт провинции и напоминать жителям о родные места, но фаллическая форма вызвала у людей совсем другие ассоциации.

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    В Китае соорудили ультрасовременное здание в виде мужского органа

    Представитель компании Guangxi Broadcasting and Television Network, владеющей небоскребом, заявил китайским журналистам, что ролик с фейерверками - подделка. «Мы включили подсветку фасада, но просто вывели изображение. Некие пользователи добавили на видео фейерверки и фонтаны. Всякие такие вещи», - добавил он.

    Архитектурная фирма WATG Urban, которая стала известной благодаря проектам домов, изготовленных с помощью 3D-печати, начала строительство Curve Appeal – «напечатанного дома», а также работает над усовершенствованием технологий трехмерной печати.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как украинский нардеп бросил жену и детей ради молоденькой российской актрисы.

    Джерело: espreso.tv

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