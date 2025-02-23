В окупованому Криму турист «відправив у політ» із «Ластівчиного гнізда» місцеву кішку

Кішка Муся жила на території «Ластівчиного гнізда» близько 10 років

В окупованому Криму відвідувач «Ластівчиного гнізда» викинув з урвища кішку Мусю, яка жила там близько 10 років. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські медіа.

За даними ЗМІ, чоловік приїхав на територію туристичного об'єкта вранці 23 лютого. Судячи з камер спостереження, невідомий спочатку погладив кішку, а коли побачив, що ніхто за ним не спостерігає, просто відніс тварину на оглядовий майданчик і викинув її.

Наразі пошуком чоловіка зайнялися поліцейські. Поки що його особу не встановлено.

Кішка Муся жила на території «Ластівчиного гнізда» близько 10 років і вважалася місцевою цікавинкою.

«Ластівчине гніздо» – пам'ятка архітектури та історії, розташована на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису в смт Гаспра (АР Крим). Будова нагадує середньовічний лицарський замок. Ластівчине гніздо є своєрідною емблемою Південного берегу Криму.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму за добу в деяких районах випало 70% від місячної норми опадів. Вулиці покриті снігом.

Нагадаємо, успішні удари по військових об'єктах ворога, у тому ж числі й у тимчасово окупованому Криму, ускладнили для росіян використання військово-морської бази у Севастополі.

Протягом минулого року підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем ВМС завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об’єктах противника, зокрема й у Криму.

Йдеться про військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів й палива, місця зберігання й виробництва безпілотників, системи протиповітряної оборони, логістичні вузли та підприємства російського військово-промислового комплексу.