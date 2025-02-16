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У Миколаєві після удару РФ повністю зруйновано електрогенерацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Миколаєві після удару РФ повністю зруйновано електрогенерацію
У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності та розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я
фото: ДСНС України/Telegram

У ніч проти 16 лютого росіяни вдарили по міській ТЕС декількома дронами, через що абоненти залишились без тепла

Після російського удару по тепловій електростанції в Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію, місто наразі шукає альтернативні джерела живлення. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У ніч проти 16 лютого росіяни вдарили по міській ТЕС декількома дронами, через що абоненти залишились без тепла.

«Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко», – заявив Сєнкевич.

Міський голова зауважив, що завдяки співпраці з Данією, вдалось отримати модульні котельні, що дало можливість зберегти тепло в лікарнях.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. У місті розгорнули 67 пунктів незламності, розпочали підключення трьох модульних котелень у закладах охорони здоров’я.

До слова, в Україні можуть з’явитись теплоелектроцентралі, які використовуватимуть як пальне перероблене сміття. Наразі обирають громади для будівництва. Зазначається, що головними критеріями відбору громад є подібна кількість населення та наявність сміттєпереробки.

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Теги: міністр сміття Миколаїв робота місто Денис Шмигаль пальне росіяни

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