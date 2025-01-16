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Думала, що весілля несправжнє. Австралійка випадково вийшла заміж

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Суддя Мельбурна ухвалив рішення про анулювання шлюбу, визнавши, що жінку обманом втягнули в це
фото з відкритих джерел

«Я розлючена тим фактом, що я не знала, що це був справжній шлюб, і тим фактом, що мені брехали з самого початку»

Жінка з Австралії через деякий час після фейкового весіллядізналася, що воно було справжнім. Про це нещодавно повідомило BBC.

Австралійка розповіла, що її наречений активно вів соцмережі та був відомий в Instagram. Він переконав її взяти участь у фальшивій церемонії весілля заради створення контенту для просування цієї соцмережі.

Про те, що процес укладання шлюбу був справжній, австралійка дізналася пізніше, коли чоловік спробував використати його для отримання посвідки на постійне проживання в Австралії.

«Я розлючена тим фактом, що я не знала, що це був справжній шлюб, і тим фактом, що він також брехав з самого початку», – сказала вона.

Суддя Мельбурна ухвалив рішення про анулювання шлюбу, визнавши, що жінку обманом втягнули в це.

До слова, мешканка Колорадо Крістал Гейбел випадково дізналася з оповіщення Google, що її ім'я внесено до списків первинних виборів президента США у Міннесоті. Про це пише газета Star Tribune. Як виявилось, її кандидатуру було висунуто на голосування партією, яка хоче домогтися легалізації марихуани. Жінка просить не голосувати за неї.

Також моряки з Франції, які використовували фітнес-додаток Strava, випадково розкрили секретні дані про те, де чергують атомні підводні човни з ядерним озброєнням. Про це пише газета Le Monde. За даними видання, відкриті дані із програми дали можливість отримати графік роботи бази на острові Іль-Лонг та план чергування субмарини.

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Теги: весілля чоловік соцмережі Австралія

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