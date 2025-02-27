У США з'явиться реєстр нелегальних мігрантів – Wall Street Journal

Вашингтон хоче скористатися «розпливчастим положенням імміграційного законодавства»

Влада США зобов'яже нелегальних мігрантів реєструватися в спеціальному реєстрі, інакше їм загрожує штраф або взяття під варту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Газета The Wall Street Journal, у розпорядженні якої опинився проєкт ініціативи, пише, що згідно із планами американської адміністрації, усі нелегали віком 14 років і старші будуть зобов'язані здати відбитки пальців та повідомити свої домашні адреси. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть оштрафувати на суму до $5 тис. або взяти під варту на строк до шести місяців. Раніше за незаконне перебування в США люди могли затримати і депортувати, проте це не вважалося кримінальним злочином.

Для реалізації цієї ініціативи Вашингтон хоче скористатися «розпливчастим положенням імміграційного законодавства», пише газета. Як очікується, після започаткування реєстру нелегалам дадуть 30 днів на надання даних про себе.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово висловлювався за посилення імміграційної політики. Після вступу 20 січня на посаду він підписав указ про запровадження на кордоні з Мексикою режиму надзвичайної ситуації. Міністерство внутрішньої безпеки США розширило повноваження американських правоохоронних органів, дозволивши депортувати нелегалів за так званою прискореною процедурою, тобто без рішення імміграційного суду.

Раніше у США призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати у США.