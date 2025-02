В США пройшла премія Critics Choice Awards 2025: список головних лауреатів

Тріумфаторами Critics Choice Awards стали хорор «Субстанція» та мюзикл «Зла»

У Санта-Моніці, у Каліфорнії, відбулася 30-та церемонія вручення впливової премії Critics Choice Awards 2025. Про це повідомляє Variety.

Головний приз премії отримав фільм «Анора» американського режисера Шона Бейкера, у якому зіграли російські актори Марк Ейдельштейн та Юрій Борисов.

Список переможців

Найкращий фільм – «Анора»

Найкращий актор — Едрієн Броуді («Бруталіст»)

Найкраща актриса - Демі Мур («Субстанція»)

Найкращий актор другого плану - Кіран Калкін («Справжній біль»)

Найкраща актриса другого плану - Зої Салдана («Емілія Перес»)

Найкращий акторський ансамбль - «Конклав»

Найкращий режисер - Джон М. Чу («Зла: Казка про відьму Заходу»)

Найкращий оригінальний сценарій – «Субстанція»

Найкращий адаптований сценарій - «Конклав»

Найкраща комедія – «Дедпул і Росомаха» та «Справжній біль» (нічия)

Найкращий зарубіжний фільм - «Емілія Перес» (Франція)

Найкращий анімаційний фільм – «Дикий робот»

Найкраща операторська робота - Джарін Блашке («Носферату»)

Найкращі візуальні ефекти — Пол Ламберт, Стівен Джеймс, Ріс Селкомб, Герд Нефзер («Дюна. Частина друга»)

Найкраща робота художника-постановника - Натан Кроулі, Лі Сандейлс («Зла: Казка про відьму Заходу»)

Найкращий макіяж - «Субстанція»

Найкращий дизайн костюмів - Пол Тейзвелл («Зла: Казка про відьму Заходу»)

Серіали

Найкращий драматичний серіал - «Сьогун»

Найкращий актор драматичного серіалу - Хіроюкі Санада («Сьогун»)

Найкраща актриса драматичного серіалу - Кеті Бейтс («Метлок»)

Найкращий комедійний серіал - «Хитрості»

Найкращий актор комедійного серіалу — Адам Броді («Ніхто цього не хоче»)

Найкраща актриса комедійного серіалу - Джин Смарт («Хитрості»)

Найкращий зарубіжний серіал - «Гра в кальмара»

Найкращий міні-серіал — «Оленя»

Найкращий актор у міні-серіалі - Колін Фаррелл («Пінгвін»)

Найкраща акторка в міні-серіалі - Крістін Міліоті («Пінгвін»)

