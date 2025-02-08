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В США пройшла премія Critics Choice Awards 2025: список головних лауреатів

Аліна Самойленко
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Демі Мур, Анжеліна Джолі та Синтія Еріво
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Тріумфаторами Critics Choice Awards стали хорор «Субстанція» та мюзикл «Зла»

У Санта-Моніці, у Каліфорнії, відбулася 30-та церемонія вручення впливової премії Critics Choice Awards 2025. Про це повідомляє Variety.

Головний приз премії отримав фільм «Анора» американського режисера Шона Бейкера, у якому зіграли російські актори Марк Ейдельштейн та Юрій Борисов.

Список переможців

  • Найкращий фільм – «Анора»
  • Найкращий актор — Едрієн Броуді («Бруталіст»)
  • Найкраща актриса - Демі Мур («Субстанція»)
  • Найкращий актор другого плану - Кіран Калкін («Справжній біль»)
  • Найкраща актриса другого плану - Зої Салдана («Емілія Перес»)
  • Найкращий акторський ансамбль - «Конклав»
  • Найкращий режисер - Джон М. Чу («Зла: Казка про відьму Заходу»)
  • Найкращий оригінальний сценарій – «Субстанція»
  • Найкращий адаптований сценарій - «Конклав»
  • Найкраща комедія – «Дедпул і Росомаха» та «Справжній біль» (нічия)
  • Найкращий зарубіжний фільм - «Емілія Перес» (Франція)
  • Найкращий анімаційний фільм – «Дикий робот»
  • Найкраща операторська робота - Джарін Блашке («Носферату»)
  • Найкращі візуальні ефекти — Пол Ламберт, Стівен Джеймс, Ріс Селкомб, Герд Нефзер («Дюна. Частина друга»)
  • Найкраща робота художника-постановника - Натан Кроулі, Лі Сандейлс («Зла: Казка про відьму Заходу»)
  • Найкращий макіяж - «Субстанція»
  • Найкращий дизайн костюмів - Пол Тейзвелл («Зла: Казка про відьму Заходу»)

Серіали

  • Найкращий драматичний серіал - «Сьогун»
  • Найкращий актор драматичного серіалу - Хіроюкі Санада («Сьогун»)
  • Найкраща актриса драматичного серіалу - Кеті Бейтс («Метлок»)
  • Найкращий комедійний серіал - «Хитрості»
  • Найкращий актор комедійного серіалу — Адам Броді («Ніхто цього не хоче»)
  • Найкраща актриса комедійного серіалу - Джин Смарт («Хитрості»)
  • Найкращий зарубіжний серіал - «Гра в кальмара»
  • Найкращий міні-серіал — «Оленя»
  • Найкращий актор у міні-серіалі - Колін Фаррелл («Пінгвін»)
  • Найкраща акторка в міні-серіалі - Крістін Міліоті («Пінгвін»)

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, стане відомо, хто представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2025 у Базелі у Швейцарії. Букмекери зробили ставки. Про це повідомляється на сайті Favbet.

За даними компанії Favbet, наразі найвищими є ставки на гурт Ziferblat та їхню пісню Bird of Pray. Вони виступатимуть під номером 9. Коефіцієнт на їхню перемогу складає 1,90. На друге місце букмекери поставили Марію Кондратенко з піснею No Time To Cry. Коефіцієнт на перемогу співачки складає 2,50. Виступатиме під 5 номером. Fiinka стала третьою у рейтингу букмекерів. Співачка виступатиме під 7 номером з піснею «Культура». Коефіцієнт на її перемогу наразі складає 8,50.

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Теги: культура серіал актор робота премія фільм Демі Мур акторка

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