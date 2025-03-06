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Державний оператор тилу змінив гендиректора: Жумаділов отримав нову посаду

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Державний оператор тилу змінив гендиректора: Жумаділов отримав нову посаду
Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора АОЗ
фото: DOT – Державний оператор тилу / Facebook

Тимчасово очолить агенцію Андрій Созанський, який є частиною команди з моменту її створення

Генеральний директор закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов з 6 березня залишає свою посаду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державного оператора тилу (DOT).

«Від сьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою», – йдеться у повідомленні.

Команда Державного оператора тилу подякувала Жумаділову за ефективне управління, довіру до команди та можливість навчатись.

Також зазначається, що Андрій Созанський, який тимчасово очолить агенцію, є частиною команди з моменту її створення. Він має значний «досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси, а також розділяє цінності».

Жумаділов очолював агенцію з 30 жовтня 2023 року.

Згодом стало відомо, що Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Нагадаємо, Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови Агенції оборонних закупівель. Контракт посадовиці не буде продовжено відповідно до ухваленого рішення. З 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обов’язків керівника АОЗ покладено на Арсена Жумаділова.

Як повідомляв «Главком», черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров запропонував Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель, оскільки АОЗ схожий на Державний оператор тилу у регулюванні діяльності. За словами Жумаділова, він тимчасово виконує обов’язки керівника АОЗ, поки перебуває у плановій відпустці на основному місці роботи.

Також повідомлялося, що питання про звільнення глави Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової постало ще влітку 2024 року, однак через певну домовленість було вирішено, аби вона допрацювала до кінця контракту – січня 2025 року. Про це повідомив заступник Рустема Умєрова Іван Гаврилюк, передає кореспондент «Главкома».

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Теги: міністр Міноборони активісти скандал робота Укренерго звільнення Арсен Жумаділов Державний оператор тилу

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