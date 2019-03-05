Ikea выпустила собственную версию «Камасутры»



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Cвой новый каталог шведская компания назвала «инструкцией по удовлетворению в спальне»

Американское отделение Ikea в рамках рекламной кампании выпустило собственную версию «Камасутры». Новый каталог корпорации Ikea Kåma Sutra представлен как «ультимативная инструкция по удовлетворению в спальне».

«Достаточно ли удовольствия вы получаете в спальне? Если вы хотите большего, здесь нечего стыдиться», — говорится в рекламном ролике.

Однако, вместо сексуальных позиций в «Камасутре» шведской мебельной компании представлены другие позиции — кровати, гардеробы и прикроватные столики, объединенные в наборы мебели для спальни.

Названия таких комплектов отсылают к привычной «Камасутре». Например, за Doggy Style скрывается спальня, в которой есть лежак для собак, Magic Inclination представляет собой пространство с наклонным потолком, а в комнате Widely Open есть открытый гардероб.

Джерело: Bird In Flight