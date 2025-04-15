Дизайнер, який працював над пам’ятною монетою. Згадаймо Вадима Балановського

Балановський у 2022 році долучився до війська та став на захист країни

Вадим був військовослужбовцем 414 Окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Балановського.

Захищаючи Україну, загинув дизайнер, активіст, військовослужбовець 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» Вадим Балановський на позивний Птах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення «Демократичної сокири».

«Ви точно бачили роботи Вадима Балановського у своїй стрічці. У будь-якому зображенні чи графіці, до яких він торкався, був унікальний і миттєво впізнаваний стиль. Його праці чіпляли й не давали відводити погляд, змушували розглядати кожну деталь. Багато хто з вас знав Вадима по акціях «ДемСокири», сеймах та інших зустрічах активістів, які ми робили до повномасштабного вторгнення. Завжди активний, сміливий, принциповий та небайдужий, він у 2022 році, як і багато інших сокирян, долучився до війська та став на захист країни», – розповіли в організації.

Вадим Балановський, зокрема, працював над реверсом обігової пам’ятної монети номіналом 10 грн, введеної Нацбанком в обіг у жовтні 2022 року: на реверсі зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців, а також логотип та гасло Сил територіальної оборони ЗСУ: «Готові до спротиву».

Вадим Балановський працював над реверсом обігової пам’ятної монети номіналом 10 грн фото: Національний банк України

Робота Вадима Балановського фото: Владислав Гребельник/Facebook

З 2022 року Вадим служив у лавах 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра».

Вадим був військовослужбовцем 414 Окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» фото: «Демократична сокира»/Facebook

У пам'яті рідних та близьких він залишиться активним, сміливим, принциповим та небайдужим.

«Вадим був членом нашої великої сім'ї, яка зменшується з кожним роком війни. Війна забрала його і не віддасть. Задач у нас всіх декілька, головна – помста. За нього та за всіх інших», – написав співзасновник «ДемСокири» Юрій Гудименко.

«Впертий, але до біса розумний. Може занадто різкий, але запальний. Творчий, талановитий, креативний. Вадиме, ще стільки епітетів можна написати… Цю харизму треба бачити… Ці виродки забрали твоє життя. Але вони ніколи не заберуть те, що ти робив протягом нього», – написав його друг Владислав Гребельник.

Прощання з воїном відбулося 8 квітня, о 14:00 у Київському крематорії, що на вулиці Байковій, 16.

У нього залишилася дружина та донька.

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