Відомий український дизайнер розповів про стосунки з чоловіком

За словами Залевського, понад 30 років тому він закохався у чоловіка

Дизайнер визнав, що для нього ніколи не була важлива стать людини

Український дизайнер та режисер, засновник бренду Zalevskiy Олексій Залевський вперше за довгий час поділився подробицями особистого життя. В інтерв'ю Славі Дьоміну дизайнер зізнався, що перебував у стосунках з чоловіком.

Режисер визнав, що для нього ніколи не була важлива стать людини, його цікавили люди загалом. За словами 50-річного Залевського, понад 30 років тому він закохався у чоловіка, особу якого дизайнер розкривати не став. Єдине, що про нього відомо – він з Росії.Олексій каже, що їхній роман тривав близько року. Проте стосунки припинилися після зради.

«Ми настільки кохали один одного, що в нас жодного разу не було сексу. Це було кохання отаке. Він мене покинув і поїхав. Він зрадив з жінкою. Вона його заразила якоюсь венеричною хворобою ще. Я йому колов уколи і все одно продовжував кохати», – розповів режисер.

Залевський зізнався, що востаннє він закохувався десь років 20 тому. Наразі його серце вільне. Дизайнер каже, що не боїться самотності і поки що не зустрів людину, з якою хотів би прожити решту життя.

«Я для цього нічого не роблю. Я не проти і бар'єрів не ставлю. Але нема в мене таких людей навколо. Значить нема, значить доля моя така. Я більш спокійно цього ставлюся. Побутовий райдер для мене не важливий», – сказав Залевський.

Що відомо про Олексія Залевського

Олексій Залевський був популярним модельєром і часто з'являвся на ТБ фото: Олексій Залевський, Facebook

Свого часу Олексій Залевський був відомим дизайнером та художником по костюмах, а також режисером-постановником та ведучим шоу. У його вбраннях виступали українські зірки, а його покази називали сміливими та авангардними.

У 2011 році Залевський був режисером шоу «Зірка+Зірка 2» на каналі «1+1», у його екстравагантних образах виступала Оля Полякова. Після закінчення проекту співачка перестала співпрацювати з дизайнером і жодної пропозиції роботи від українських зірок Залевський не отримав.

Дизайнер був активним учасником Українського тижня моди, однак 2017 року його виключили із програми заходу.

Щоб заробляти на життя та оплачувати покази, він із командою майстрів займався масовим одягом, виконували індивідуальні замовлення, шукали клієнтів. Коронавірус та війна ще більше підкосили його фінансове становище.

Останнія часом життя Залевського змінилося. У інтерв'ю проєкту «Наодинці» Залевський зізнався, що серйозно хворий, не має роботи та живе на мізерну пенсію.