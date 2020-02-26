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    Шоу-биз

    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)

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    <p>32-летняя Эшли Грэм теперь не только известная модель и бизнесвумен, но и мама</p> <div></div> - Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)

    32-летняя Эшли Грэм теперь не только известная модель и бизнесвумен, но и мама

    instagram.com/ashleygraham

    Звезда активно рассказывает о том, как изменились ее будни с появлением малыша

    Модель plus-size Эшли Грэм выступает за женскую красоту во всех ее проявлениях. На своем примере Эшли показывает, что не стоит стесняться естественности. Американка разрушает стереотипы.

    Звезда Instagram устроила себе необычную поездку на такси. Сидя на заднем сидении автомобиля, Грэм оголила грудь и принялась откачивать молоко прямо в дороге. «Впервые делаю это в Uber… немного неловко», -призналась модель.

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    instagram.com/ashleygraham

    Тем не менее, на лице Эшли не было ни капли смущения. Она позировала на камеру, применив фильтр с сердечками. На ней был классический пиджак и рубашка в полоску - судя по всему, звезда ехала на деловую встречу. Придерживаясь своих принципов, модель была без грамма косметики на лице.

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    на весь екран згорнути
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)
    Эшли Грэм обнажила грудь в такси и принялась откачивать молоко (фото)

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