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    Виктория Бекхэм в очередной раз призналась в любви своему супругу

    • Розсилка
    Виктория Бекхэм в очередной раз призналась в любви своему супругу

    Видео, полное милых моментов, объятий и шуточек между парой, буквально излучает любовь

    45-летняя знаменитость опубликовала трогательное видео, где она проводит возлюбленному мини-интервью. Так, Виктория спросила, как он относится ко все возрастающей популярности и желанию всех сфотографироваться с ним. На что Дэвид только отшучивается.

    А после звезда перешла к вопросам более серьезным. Так, она попросила назвать одно качество, за которое он полюбил Викторию. Дэвид не смог определить одно, признавшись, что полюбил «весь набор».

    «Это там мило! Я люблю тебя», – подписала его Виктория.

    Сейчас ролик уже набрал более 2-х миллионов просмотров в микроблоге дизайнера, и количество их увеличивается. Не меньше здесь и восхищенных комментариев от поклонников.

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    Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

    Пост интересен и тем, что демонстрирует звезд в прошлом, в их необычном стиле, который сейчас кажется весьма оригинальным. Так, Виктория предстала в ролике в джинсах-скинни и черном топе, с крупными часами на запястье, короткой стрижкой и ярким макияжем.

    А Дэвид – в белом спортивном костюме, в бордовом пуховом жилете сверху, а также яркой косынке. Как известно, футболист славился своей любовью к ярким образам и постоянной сменой причесок.

    знаменитости фотография Instagram
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