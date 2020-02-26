Виктория Бекхэм в очередной раз призналась в любви своему супругу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видео, полное милых моментов, объятий и шуточек между парой, буквально излучает любовь

45-летняя знаменитость опубликовала трогательное видео, где она проводит возлюбленному мини-интервью. Так, Виктория спросила, как он относится ко все возрастающей популярности и желанию всех сфотографироваться с ним. На что Дэвид только отшучивается.

А после звезда перешла к вопросам более серьезным. Так, она попросила назвать одно качество, за которое он полюбил Викторию. Дэвид не смог определить одно, признавшись, что полюбил «весь набор».

«Это там мило! Я люблю тебя», – подписала его Виктория.

Сейчас ролик уже набрал более 2-х миллионов просмотров в микроблоге дизайнера, и количество их увеличивается. Не меньше здесь и восхищенных комментариев от поклонников.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 24 Лют 2020 р. о 4:33 PST

Пост интересен и тем, что демонстрирует звезд в прошлом, в их необычном стиле, который сейчас кажется весьма оригинальным. Так, Виктория предстала в ролике в джинсах-скинни и черном топе, с крупными часами на запястье, короткой стрижкой и ярким макияжем.

А Дэвид – в белом спортивном костюме, в бордовом пуховом жилете сверху, а также яркой косынке. Как известно, футболист славился своей любовью к ярким образам и постоянной сменой причесок.