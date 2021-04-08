13-летняя девочка стала самым популярным тату-мастером в Сингапуре

Лилит проводила все выходные и школьные каникулы вместе с отцом в тату-салоне

Несмотря на то, что Лилит Сиоу всего 13 лет, она является одним из самых обсуждаемых и популярных тату-мастеров в Сингапуре.

Впервые девочка попала в заголовки международных новостей в 2019 году, когда она посетила выставку Culture Cartel Exhibition, где показала свои навыки в создании татуировок.

Отец Лилит – Джозеф Тан, известный в Сингапуре татуировщик и владелец салона Visual Orgasm Tattoo однажды спросил интересует ли ее самостоятельное нанесение татуировок, и когда девочка дала положительный ответ, он стал брать ее с собой на работу, пишет Odditycentral.

Лилит проводила все выходные и школьные каникулы вместе с отцом в тату-салоне, наблюдая за его работой. Уже через полгода она была готова самостоятельно сделать свою первую татуировку.

«Жертвой» Лилит стал один из друзей ее отца, который позволил нарисовать на своем теле персонажа из мультфильма. Девочка очень нервничала, и ей потребовалось около 90 минут, чтобы закончить татуировку, но в итоге она проделала великолепную работу.

Со временем уверенность Лилит стала расти, и она уже сделала несколько десятков татуировок. Девочка все еще продолжает изучать искусство татуировки в качестве подмастерья своего отца. Но в будущем она собирается стать полноправным мастером и, возможно, хозяйкой тату-салона вместо своего папы.

Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.