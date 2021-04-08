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    13-летняя девочка стала самым популярным тату-мастером в Сингапуре

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    13-летняя девочка стала самым популярным тату-мастером в Сингапуре

    Лилит проводила все выходные и школьные каникулы вместе с отцом в тату-салоне

    Несмотря на то, что Лилит Сиоу всего 13 лет, она является одним из самых обсуждаемых и популярных тату-мастеров в Сингапуре.

    Впервые девочка попала в заголовки международных новостей в 2019 году, когда она посетила выставку Culture Cartel Exhibition, где показала свои навыки в создании татуировок.

    Отец Лилит – Джозеф Тан, известный в Сингапуре татуировщик и владелец салона Visual Orgasm Tattoo однажды спросил интересует ли ее самостоятельное нанесение татуировок, и когда девочка дала положительный ответ, он стал брать ее с собой на работу, пишет Odditycentral.

    Лилит проводила все выходные и школьные каникулы вместе с отцом в тату-салоне, наблюдая за его работой. Уже через полгода она была готова самостоятельно сделать свою первую татуировку.

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    13-летняя девочка стала самым популярным тату-мастером в Сингапуре
    13-летняя девочка стала самым популярным тату-мастером в Сингапуре
    13-летняя девочка стала самым популярным тату-мастером в Сингапуре

    «Жертвой» Лилит стал один из друзей ее отца, который позволил нарисовать на своем теле персонажа из мультфильма. Девочка очень нервничала, и ей потребовалось около 90 минут, чтобы закончить татуировку, но в итоге она проделала великолепную работу.

    Со временем уверенность Лилит стала расти, и она уже сделала несколько десятков татуировок. Девочка все еще продолжает изучать искусство татуировки в качестве подмастерья своего отца. Но в будущем она собирается стать полноправным мастером и, возможно, хозяйкой тату-салона вместо своего папы.

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    Теги: дети искусство
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