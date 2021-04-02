Школьник попытался повторить опасный челлендж из TikTok и повредил мозг

Подростка забрали в больницу, однако врачи констатировали смерть его мозга

Американский 12-летний подросток из штата Колорадо Джошуа Хейлиесус (Joshua Haileyesus) находится в критическом состоянии после того, как попытался повторить опасный челлендж из TikTok. По данным WAGM TV, школьник повредил себе мозг из-за асфиксии.

22 марта брат-близнец нашел Джошуа без сознания в ванной. Родители мальчика считают, что он решил принять участие в челлендже под названием «блэкаут». Блогерам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание на время записи видео. За несколько дней до происшествия Джошуа хвастался брату, что смог обходиться без воздуха больше минуты.

Подростка забрали в больницу, однако врачи констатировали смерть его мозга. Медики сказали родителям, что мальчик, скорее всего, не выживет.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.