Хливнюк розповів, що буде із російськими піснями «Бумбоксу»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Хливнюк не має наміру перекладати свої російські хіти
фото: скріншот із відео

Артист розказав, як росіяни очорнили відомий трек «Вахтерам»

Український музикант і військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився про майбутнє пісень гурту «Бумбокс», які написані російською. Як інформує «Главком», у інтерв’ю «Бомбардиру» виконавець поділився, що поки планів на українськомовний переклад хітів немає. Андрій вважає це частиною шляху, який був у минулому. Натомість він відмовився виконувати їх на благодійних концертах «Бумбоксу». Крім того, зізнався, що з невиданого репертуару також має намір позбутися російської, тому що ця «мова воює з нашою».

«Нові пісні, які ніхто ще не чув – можливо (перекладу з російської, – ред.). Не хочу їх перекладати (колишні видані російськомовні хіти, – ред.). Це мої діти, чого я їх буду… Вони вже були. Це історія, воно відбулося. Навіщо мені їх перекладати, якщо я інша людина? Пишу нові пісні. Перекладають і переаранжовують пісні ті, хто нових не пише. Було і було. Вони живуть своїм життям в інтернеті – супер», – розповів Хливнюк.

Цікаво, що хіт «Вахтерам» під час війни вже давно активно обговорюють саме росіяни. Вони приписали треку вигаданих теорій, які розходяться з реальністю. Зокрема, запідозрили пісню у популяризації наркотиків. Хливнюк переконаний, що таким «вкидом» ворог хоче позбутися присутності гурту «Бумбокс» у своєму пропагандистському просторі.

«Це ворожий вкид. Вони зробили це спеціально, щоб очорнити. Важко пояснити аудиторії, яка до цього слухала цю людину й просила автографи, то треба міняти, бо ми ж «нацисти». Тож вони вкинули цю фішку, що це пісня про наркотики. Ще вени якісь там… Це просто нісенітниця! Просто треш. Їм зручно. Хтось посидів, придумав, як налайнити на оцю пісню», – пояснив музикант.

Раніше український військовий, музикант і лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського. Як пояснив музикант, він не може прийняти нагороду через позицію деяких лауреатів.

Також фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни боронить Україну зі зброєю в руках, заявив, що чоловікам не варто чекати повісток, а потрібно йти на фронт добровольцем.

 

Теги: історія наркотики Бумбокс пісня Андрій Хливнюк

