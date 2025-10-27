Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням

Актор Віталій Теплюк останні роки займався роботою у сфері організації та проведення івентів

Український актор і ведучий заходів Віталій Теплюк, відомий за ролями у серіалах, зокрема у популярному проєкті «Слуга народу» повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Теплюка.

35-річний ведучий залишив лаконічну публікацію у своєму Facebook: «Друзі, я мобілізований». А в сторіз Instagram додав: 26.10.2025 – день, який змінив мій життєвий шлях. Йду і далі з посмішкою на обличчі та добром в душі». Інших подробиць Теплюк не додав, і на момент написання новини більше на зв'язок не виходив. Але в коментарях звернувся до своїх близьких: «Друзі, хто знає, підтримуйте мою маму».

Останні п'ять років Теплюк здебільшого працює ведучим заходів. Так, наприклад, в цьому місяці він був ведучим відкриття чемпіонату України з хортингу. «У цих змаганнях об'єднались сила і честь, спортивна майстерність і здоровий дух, щоб показати справжню волю до перемоги. Це було достойно, атмосферно і з аукціоном, зібрані кошти з якого направлені на потреби підрозділу захисників», - написав Теплюк 11 жовтня.

Свій останній шоуріл Віталій оновлював ще шість років тому. В ньому Теплюк презентував ще російською мовою. В презентації показав свої епізодичні ролі в таких проєктах, як, зокрема, «Слуга народу», «Лікар Віра», «Хазяїн», «Дільничий з ДВРЗ».

Епізод з Віталієм Теплюком в серіалі «Слуга народу» скриншот: YouTube/teplychok

Фрагмент з шоуріла Віталія Теплюка скриншот: YouTube/teplychok

Віталій Теплюк був ведучим відкриття нещодавнього чемпіонату України з хортингу фото: Facebook/teplyuk.vitaliy

