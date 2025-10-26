«Дєрєвня, гаварі нармально». Народна артистка розказала, як її родина виборювала право говорити українською

Марія Бурмака: «Свою маленьку партизанську війну, яку я провадила все життя, я не залишу»

Народна артистка України Марія Бурмака поділилася історією, як вона та її батько у Харкові десятиліттями виборювали право говорити українською мовою у переважно російськомовному оточенні. Співачка заявила, що її «маленька партизанська війна» триватиме все життя. Про це Марія Бурмака розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Бурмака відверто описала мовну ситуацію у рідному Харкові, прикордонному місті, де бути українцем завжди було складно:

«Звісно, хтось намагається перейти на українську і воює за неї. Мій тато завжди казав, що людей треба вчити мові та підтримувати їх старання в цьому напрямку. І я роблю так само, і коли бачу, що люди намагаються говорити, то гаряче це підтримую і допомагаю. Тому людей, які й у східних регіонах продовжують боротися і нести українство, не бракує також.

І це при тому, що туди – на схід – «рускій мир» перся століттями. А особливо активно перся з 1991-го року, і всі ці «голуби миру» – російські журналісти, політтехнологи, музиканти їхали сюди будувати свій «рускій мир». Для чого? Для того, щоби Путіна зустріти з квітами, це ж очевидно. На сході завжди було складно бути українцем, але декому це вдавалося. Моєму батькові, моїй родині – зокрема».

Співачка висловила жаль, що російськомовні люди виховали таке ж покоління, яке понесло російську мову в садки та школи. Марія Бурмака згадала, як у дитинстві на собі відчувала мовний тиск: «Що я чула в дитинстві? «Дєрєвня, гаварі нармально», «прілічниє люді гаварят на руском». Це було мільйон разів… Але тато мій підкреслено носив вишиту сорочку, а у харківську аспірантуру його не прийняли тому, що у нього, мовляв, були «націоналістичні вуса». Все це я чула і бачила. Але у школі однолітки мене не «булили», бо я з десяти років грала на гітарі, і тому завжди була в центрі компанії».

Бурмака наголосила, що батько навіть забрав російські підручники зі школи та замінив їх на українські, а його вчителька історії, на щастя, поставилася до цього з розумінням.

«А вчилася я, як і всі, по російських підручниках. Але тато до якихось предметів знайшов українські підручники і російські забрав. Моя вчителька історії, яка була і татовою вчителькою, поставилася – як я пригадую – з розумінням до цього рішення мого батька. Вона любила його, коли він був школярем, а потім любила і мене», – розповіла Марія Бурмака.

Співачка закликала українців до єднання: «Так, я розумію, що агресія нині спрямована в різні сторони, що все це через біль, через ПТСР, але передусім – через величезну концентрацію болю. Бо люди часто навіть не розуміють, що з ними відбувається, і це виплескується в агресії. Так, є люди, які втратили близьких, і вони просто не можуть себе тримати в руках, бо це страшний біль насправді. Тому нам треба навчитися жити між собою у злагоді, бо люди різні, настрої різні, а Україна у нас – одна. І нам не треба битися один з одним в тилу, а треба шукати якийсь вихід, якесь спільне для всіх рішення, яке нас примирить».

Нагадаємо, народна артистка Марія Бурмака в інтерв'ю «Главкому» поділилася спостереженнями щодо мовної ситуації в Києві та Україні загалом. Бурмака зазначила, що, попри війну та спроби переходу на українську, багато людей, включно з журналістами та музикантами, повертаються до російської мови і активно відстоюють своє право не змінювати мовну практику.