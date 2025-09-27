Американська родина знайшла алмаз під час прогулянки у парку

Родина з Оклахоми знайшла діамант у державному парку

Родина, що приїхала до американського штату Арканзас відсвяткувати день народження, несподівано стала власником великого діаманта. Відвідувачі державного парку «Кратер алмазів» (Crater of Diamonds State Park) знайшли коричневий алмаз вагою 2,79 карата.

Як пише «Главком» з посиланням на Fox News, родина Рейні Медісон приїхала до штату Арканзас, щоб відзначити день народження племінника Вільяма. Під час подорожі вони вирішили відвідати знаменитий парк у Мерфрісборо, де кожен охочий може спробувати себе в ролі шукача скарбів – і все знайдене залишається у того, хто знайшов.

Приготування до пошуків були більш ніж скромними: родина придбала лише недорогий набір для копання та просіювання піску.

Дорогоцінний камінь було виявлено на ділянці поблизу початку стежки «Проспектор»

Обравши ділянку для розкопок на північній стороні алмазної зони, вони взялися до роботи. Після того, як було викопано лише кілька відер землі, Рейні помітила в ситі незвичайний блискучий камінь видовженої форми.

Співробітники парку підтвердили, що знахідка є справжнім коричневим алмазом. За словами експертки Емми О'Ніл, такий колір виникає внаслідок пластичної деформації – процесу, що створює структурні дефекти у кристалі, змушуючи його особливим чином відбивати світло.

На честь племінника, чий день народження вони святкували, Медісон вирішила назвати свій скарб «Діамант Вільяма». Точна вартість знайденого каменю не розголошується, оскільки вона залежатиме від подальшого огранювання та експертної оцінки.

До слова, житель Дюссельдорфа Рустам Вагнер знайшов на березі річки Рейн зуб мамонта, якому щонайменше 15 тис. років.

Раніше турист у болгарському місті-курорті Варне виявив на пляжі предмет, який виявився давньоримським саркофагом.