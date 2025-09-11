Маск виділить $1 млн на мурали з портретами вбитої в США українки

Ініціативу зі встановлення муралів запропонував ірландсько-американський IT-підприємець

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв виділити $1 млн на створення муралів у пам’ять про загиблу українську біженку Ірину Заруцьку, яку було вбито у метро в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію бізнесмена.

Ініціативу зі встановлення таких артоб’єктів запропонував ірландсько-американський IT-підприємець Еоган Маккейб. На своїй сторінці у соцмережі Х він оголосив, що надасть $500 тис. у вигляді грантів по $10 тис. кожен для художників, які створять мурали із зображенням Заруцької у знакових локаціях американських міст. У коментарі під цією публікацією Маск пообіцяв додатково пожертвувати мільйон доларів на проєкт.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший фото: соціальні мережі

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. Наразі мотив злочину невідомий.

До слова, президент США Дональд Трамп у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Білого дому, висловився щодо вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької. У своїй промові він звинуватив політику демократів у зростанні злочинності.