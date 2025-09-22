Головна Світ Соціум
Вдова активіста Чарлі Кірка повідомила, що пробачає його вбивцю

Іванна Гончар
Іванна Гончар
фото: Reuters

Вдова Кірка заявив, що так вчинив би і її чоловік 

Вдова загиблого активіста Чарлі Кірка Еріка заявила, що прощає підозрюваного в убивстві її чоловіка. Про це вона повідомила на церемонії прощання з Кірком в Аризоні, пише «Главком».

«Я прощаю його, тому що Христос прощав. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Того юнака. Я йому прощаю. І так би вчинив Чарлі», – сказала вона.

Вона додала, що її чоловік хотів «врятувати молодих людей, схожих на того, хто забрав його життя».

Нагадаємо, в Аризоні тисячі американців прийшли на прощання з політичним активістом Чарлі Кірком, якого вбили під час його публічного виступу. На церемонію прощання прибув президент США Дональд Трамп.

У «Стейт Фарм Стедіум» у Глендейлі, Арізона, відбувається велика панахида на честь Чарлі Кірка – засновника та ідеолога Turning Point USA, який був убитий під час виступу в університеті в Юті 10 вересня.

Відомо, що прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Прокурори висунули Робінсону звинувачення за сімома пунктами, включаючи вбивство за обтяжуючих обставин, перешкоджання правосуддю і втручання у справу свідків, адже він, за їхніми словами, попросив сусіда видалити компрометуючі повідомлення.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

