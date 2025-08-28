Головна Світ Політика
США вперше виходять з ключової доповіді ООН з прав людини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
США вперше виходять з ключової доповіді ООН з прав людини
Представник Державного департаменту заявив, що США «пишаються своїми досягненнями у сфері прав людини»
США виходять з ключового огляду ООН з прав людини, викликаючи критику правозахисників

Сполучені Штати не братимуть участі в Універсальному періодичному огляді (УПО) ООН щодо стану прав людини в країні. Цей крок викликав засудження з боку правозахисників, які назвали його тривожним відступом від глобальної участі у сфері правосуддя. Рішення було прийнятно згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

УПО – це механізм, який вимагає від усіх 193 держав-членів ООН подавати звіти про стан справ у сфері прав людини кожні 4,5-5 років. За словами посадовця Державного департаменту, США не подаватимуть свій звіт у листопаді 2025 року. Це робить Сполучені Штати першою країною, яка відмовилася від участі в цьому процесі.

Чиновник Держдепартаменту пояснив це рішення тим, що участь в УПО «передбачає схвалення мандату та діяльності Ради (з прав людини) та ігнорує її постійну нездатність засудити найзліших порушників прав людини». Варто зазначити, що під час першого терміну Трампа, у 2020 році, США все ж подавали свій звіт, незважаючи на вихід з Ради.

Рішення Вашингтона викликало хвилю критики. Речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані зазначила, що «конструктивна взаємодія з Радою з боку США та всіх держав сприяла просуванню та захисту прав людини».

Майкл Познер, директор Центру бізнесу та прав людини, заявив, що США підривають глобальні зусилля, оскільки «дають таким грубим порушникам прав людини, як Іран, Росія та Судан, привід наслідувати їхній приклад».

З ним погодився Філ Лінч, виконавчий директор неурядової організації «Міжнародна служба з прав людини», який заявив, що США «швидко стають державою-ізгоєм у сфері прав людини». Він наголосив, що відмова свідчить про зневагу до людей, які стикаються з дискримінацією.

У відповідь на критику, представник Державного департаменту заявив, що США «пишаються своїми досягненнями у сфері прав людини» та продовжують бути лідером у їх просуванні в усьому світі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав притягнути до кримінальної відповідальності інвестора та засновника фонду «Відкрите суспільство» Джорджа Сороса та його сина. Свою заяву глава Білого дому опублікував у соціальній мережі Truth Social, звинувативши їх у підтримці «насильницьких протестів» і «великій шкоді» для Америки.

За словами Трампа, для притягнення Сороса до відповідальності слід застосувати закон RICO (Про організації, які перебувають під впливом рекетирів і корупції). Він також попередив «друзів мільярдера із Західного узбережжя», що уряд «стежить» за ними.

