Українська делегація провела зустріч зі спецпредставником Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Українська делегація провела зустріч зі спецпредставником Трампа
Єрмак поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Єрмак запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом

Голову Офісу президента Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Єрмака.

«На початку зустрічі поінформував Стіва Віткоффа про злочини війни, які щодня чинить Росія проти наших міст і громад України. Зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед них – четверо дітей. На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру», – йдеться у повідомленні.

Українська делегація провела зустріч зі спецпредставником Трампа фото 1

За словами Єрмака, саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції США, але кожну з них загальмовує російська сторона.

«Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів», – йдеться у заяві.

Зокрема, Єрмак запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.

До слова, президент Володимир Зеленський визначив три ключові складові, що повинні лягти в основу безпекових гарантій для України. 

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі.

