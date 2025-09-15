Трамп заявив, що розумні люди його не люблять

Трамп каже, що розумним людям не подобається те, що він говорить

Слова президента США про те, розумні люди його не люблять, викликав сміх у людей, які були з Трампом, вони сприйняли їх як жарт

Дональд Трамп зробив несподіване зізнання під час виступу у своєму Національному гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, повідомляє «Главком».

У мережі з'явилося відео, де він виступає перед аудиторією та говорить, що «розумні люди мене не люблять».

Ці слова президента США викликали сміх у залі, і присутні сприйняли їх як жарт. Трамп також додав, що цим людям, які його не люблять, «не подобається те, про що ми говоримо».

Раніше президент США Дональд Трамп своєрідно відповів на запитання журналіста про смерть його друга Чарлі Кірка. Замість коментарів про трагедію, він перевів розмову на будівництво нового бального залу для Білого дому, передає «Главком».

На запитання журналіста про самопочуття після втрати друга, Трамп заявив, що почувається дуже добре. Потім він звернув увагу на вантажівки, які, за його словами, щойно почали будівництво нового бального залу.

Трамп назвав майбутню споруду абсолютно величною і одним з найкращих місць у світі. За словами американського президента, про будівництво цього бального залу намагалися домовитися вже приблизно 150 років. Він наголосив, що проєкт буде зроблений дуже гарно.

До слова, Comedy Central вирішив зняти з ефіру епізод 27 сезону «Південного парку» під назвою «Got a Nut» після смерті консервативного активіста Чарлі Кірка. Серія, яка пародіювала Кірка, була замінена іншим епізодом 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

В епізоді, що вперше вийшов у серпні, персонаж Ерік Картман переймає зачіску та манери поведінки Кірка, захоплює подкаст і вступає в дебати з опонентами. Картман сперечається з жінками на публічних дебатах, але не виграє «Премію Чарлі Кірка для молодих майстрів дебатів».

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.