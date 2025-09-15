Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Трамп заявив, що розумні люди його не люблять

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп каже, що розумним людям не подобається те, що він говорить
фото: The White house/Facebook

Слова президента США про те, розумні люди його не люблять, викликав сміх у людей, які були з Трампом, вони сприйняли їх як жарт

Дональд Трамп зробив несподіване зізнання під час виступу у своєму Національному гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, повідомляє «Главком».

У мережі з'явилося відео, де він виступає перед аудиторією та говорить, що «розумні люди мене не люблять».

Ці слова президента США викликали сміх у залі, і присутні сприйняли їх як жарт. Трамп також додав, що цим людям, які його не люблять, «не подобається те, про що ми говоримо».

Раніше президент США Дональд Трамп своєрідно відповів на запитання журналіста про смерть його друга Чарлі Кірка. Замість коментарів про трагедію, він перевів розмову на будівництво нового бального залу для Білого дому, передає «Главком».

На запитання журналіста про самопочуття після втрати друга, Трамп заявив, що почувається дуже добре. Потім він звернув увагу на вантажівки, які, за його словами, щойно почали будівництво нового бального залу.

Трамп назвав майбутню споруду абсолютно величною і одним з найкращих місць у світі. За словами американського президента, про будівництво цього бального залу намагалися домовитися вже приблизно 150 років. Він наголосив, що проєкт буде зроблений дуже гарно.

До слова, Comedy Central вирішив зняти з ефіру епізод 27 сезону «Південного парку» під назвою «Got a Nut» після смерті консервативного активіста Чарлі Кірка. Серія, яка пародіювала Кірка, була замінена іншим епізодом 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

В епізоді, що вперше вийшов у серпні, персонаж Ерік Картман переймає зачіску та манери поведінки Кірка, захоплює подкаст і вступає в дебати з опонентами. Картман сперечається з жінками на публічних дебатах, але не виграє «Премію Чарлі Кірка для молодих майстрів дебатів».

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна в Україні на практиці довела, що роботи й штучний інтелект кардинально змінюють характер бойових дій
США сильно відстають від України та Росії у галузі безпілотників – Politico
27 серпня, 22:22
Президент Південної Кореї Лі Чже Мен та лідер США Дональд Трамп в Овальному кабінеті
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
26 серпня, 09:22
The Times зазначає, що Трамп постійно відкладає введення будь-яких обмежень, попри попередні обіцянки
The Times: Зустріч Путіна і Трампа на Алясці не принесла результатів
26 серпня, 00:11
Білий дім звинуватив кількох колишніх президентів США
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»
19 серпня, 21:03
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Брифінг Зеленського за підсумками переговорів у США: повне відео
19 серпня, 02:06
Не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети – контролювати Україну
Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico
16 серпня, 17:19
Трамп 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена
Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає сумну славу Чемберлена
16 серпня, 11:11
Головною темою саміту є врегулювання війни в Україні
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі
16 серпня, 01:15
Президента США Дональда Трампа супроводжуватиме делегація
Хто зустрінеться з Путіним: Білий дім оприлюднив список
15 серпня, 15:34

Курйоз

Трамп заявив, що розумні люди його не люблять
Трамп заявив, що розумні люди його не люблять
«Страшні люди» в оренду: у Японії компанія пропонує незвичну послугу
«Страшні люди» в оренду: у Японії компанія пропонує незвичну послугу
Британський хірург ампутував собі ноги через сексуальний інтерес: суд визнав його шахраєм
Британський хірург ампутував собі ноги через сексуальний інтерес: суд визнав його шахраєм
Понад 170 тату: бризилієць два роки позбувався татуювань на обличчі
Понад 170 тату: бризилієць два роки позбувався татуювань на обличчі
Дніпрянка тримає у квартирі дику качку
Дніпрянка тримає у квартирі дику качку
Дипломатичний курйоз: прем'єр-міністр Швеції залишив документи НАТО у громадському туалеті
Дипломатичний курйоз: прем'єр-міністр Швеції залишив документи НАТО у громадському туалеті

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua