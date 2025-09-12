Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу

ФБР пропонує винагороду у розмірі $100 тис. за інформацію про вбивцю Чарлі Кірка

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) продовжує шукати вбивцю консервативного політичного активіста Чарлі Кірка. Зокрема у ФБР уже є його фото, і бюро запропонувало винагороду за інформацію, яка допоможе встановити осіб причетних до вбивства. Як повідомляє «Главком», про це йдеться на сторінці відомства в соцмережі X.

«ФБР пропонує винагороду у розмірі $100 тис. за інформацію, яка призведе до встановлення особи та затримання особи (осіб), відповідальної за вбивство Чарлі Кірка», – йдеться у повідомленні.

Відділення Федерального бюро розслідувань (ФБР) у Солт-Лейк-Сіті раніше показало фотографію передбачуваного вбивці політичного діяча та соратника президента США Дональда Трампа Чарлі Кірка.

Як повідомляє «Главком», відповідне зображення опубліковано в обліковому записі соціальної мережі Twitter.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

«Ми просимо громадськість допомогти встановити особу людини, яку підозрюють у причетності до вбивства Чарлі Кірка в Університеті долини Юти», – так у ФБР підписали фото.

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

На фото видно чоловіка худої статури, одягненого в чорний светр, на якому зображений американський прапор і, ймовірно, орлан – національний символ США. Також на ньому одягнені сонцезахисні окуляри та чорна кепка. Також пізніше були опубліковані деталі його одягу, приміром чорний рюкзак із написами та добре видно фасон джинсів.

Раніше агент ФБР Роберт Болс у ході пресконференції повідомив, що співробітники відомства виявили гвинтівку, використану під час замаху на Кірка. Повідомляється, що зброя була знайдена в лісовій місцевості, куди стрілець втік після інциденту.

Зазначається, що на гвинтівці було виявлено декілька написів, включаючи ініціали. Ці символи, можливо, можуть вивести слідчих на підозрюваного, передає телеканал CNN.

За його відомостями, на мисливській гвинтівці та боєприпасах до неї було знайдено кілька фраз «пов'язаних із культурними питаннями». Серед написів також опинилися ініціали, які «влада намагається зпівставити з профілями підозрюваних».

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що зброя була заряджена патронами з гравіюванням, пов'язаним із трансгендерною та антифашистською ідеологіями. Постріл у Кірка був здійснений у той момент, коли він говорив про випадок масової стрілянини за участю трансгендерів. Імовірно, йшлося про напад на католицьку школу в Міннеаполісі (штат Міннесота) у серпні. Лабораторія ФБР проведе аналіз рушниці.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Активіст, який був прихильником Трамп ФБР і місцеві правоохоронні органи продовжують пошуки того, хто стріляв. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.