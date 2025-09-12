Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу

ФБР пропонує винагороду у розмірі $100 тис. за інформацію про вбивцю Чарлі Кірка

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) продовжує шукати вбивцю консервативного політичного активіста Чарлі Кірка.  Зокрема у ФБР уже є його фото, і бюро запропонувало винагороду за інформацію, яка допоможе встановити осіб причетних до вбивства. Як повідомляє «Главком», про це йдеться на сторінці відомства в соцмережі X.

«ФБР пропонує винагороду у розмірі $100 тис. за інформацію, яка призведе до встановлення особи та затримання особи (осіб), відповідальної за вбивство Чарлі Кірка», – йдеться у повідомленні.

Відділення Федерального бюро розслідувань (ФБР) у Солт-Лейк-Сіті раніше показало фотографію передбачуваного вбивці політичного діяча та соратника президента США Дональда Трампа Чарлі Кірка.

Як повідомляє «Главком», відповідне зображення опубліковано в обліковому записі соціальної мережі Twitter.

«Ми просимо громадськість допомогти встановити особу людини, яку підозрюють у причетності до вбивства Чарлі Кірка в Університеті долини Юти», – так у ФБР підписали фото.

На фото видно чоловіка худої статури, одягненого в чорний светр, на якому зображений американський прапор і, ймовірно, орлан – національний символ США. Також на ньому одягнені сонцезахисні окуляри та чорна кепка. Також пізніше були опубліковані деталі його одягу, приміром чорний рюкзак із написами та добре видно фасон джинсів.

Раніше агент ФБР Роберт Болс у ході пресконференції повідомив, що співробітники відомства виявили гвинтівку, використану під час замаху на Кірка. Повідомляється, що зброя була знайдена в лісовій місцевості, куди стрілець втік після інциденту.

Зазначається, що на гвинтівці було виявлено декілька написів, включаючи ініціали. Ці символи, можливо, можуть вивести слідчих на підозрюваного, передає телеканал CNN.

За його відомостями, на мисливській гвинтівці та боєприпасах до неї було знайдено кілька фраз «пов'язаних із культурними питаннями». Серед написів також опинилися ініціали, які «влада намагається зпівставити з профілями підозрюваних».

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що зброя була заряджена патронами з гравіюванням, пов'язаним із трансгендерною та антифашистською ідеологіями. Постріл у Кірка був здійснений у той момент, коли він говорив про випадок масової стрілянини за участю трансгендерів. Імовірно, йшлося про напад на католицьку школу в Міннеаполісі (штат Міннесота) у серпні. Лабораторія ФБР проведе аналіз рушниці.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Активіст, який був прихильником Трамп ФБР і місцеві правоохоронні органи продовжують пошуки того, хто стріляв. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи. 

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. 

Читайте також:

Теги: США вбивство влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік понесе покарання за те, що застрелив собаку на Київщині
На Київщині чоловік застрелив сусідського собаку: що йому загрожує
13 серпня, 14:52
Слідчі порушили кримінальну справу за двома статтями
Російський військовий повернувся додому і жорстоко вбив федерального суддю
15 серпня, 01:41
Конфлікт між Білим домом і розвідувальними структурами країни посилюється
Трамп звільнив одного зі старших аналітиків ЦРУ з питань РФ – The Economist
22 серпня, 06:20
Росіянам довелося змиритися із тим, що Україна «матиме територіальну цілісність», переконує Венс
Венс розповів, на які поступки у переговорному процесі пішла Росія
24 серпня, 17:53
Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 серпня, 05:54
США відновлюють газове буріння
Мексиканська затока та Аляска у пріорітеті: США відновлюють продаж ліцензій на видобуток нафти
26 серпня, 16:24
Жулін жив у США у 1992-2006 роках
Російський тренер обізвав американців «тупими», бо у нього виникли проблеми з паспортом США
28 серпня, 10:22
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ситуацією щодо війни в Україні
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
8 вересня, 05:52
Декарлос Браун використав для злочину кишеньковий розкладний ніж
Підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара
10 вересня, 05:48

Політика

Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна
Хто запустив дрони в Польщу? Туск викрив хитрий план Путіна
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
Вбивство Чарлі Кірка. ФБР шукає кілера по фото і призначило винагороду за допомогу
У Ленінградській області безпілотники атакували нафтоналивний порт «Приморськ»
У Ленінградській області безпілотники атакували нафтоналивний порт «Приморськ»
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua