Убивство Ірини Заруцької в США: матір підозрюваного шокувала заявою

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Убивство Ірини Заруцької в США: матір підозрюваного шокувала заявою
23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший
Психічне здоров’я чоловіка, який убив українську біженку в США, погіршувалося, але йому відмовили у наданні медичної допомоги

Матір 34-річного американця Декарлоса Брауна, підозрюваного у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької, вважає, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки». Як інформує «Главком», про це вона сказала виданню The New York Post.

51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.

За її словами, лише за кілька днів до шаленого нападу вона просила надати йому допомогу та намагалася влаштувати до притулку для бездомних, але їм відмовили.

Девітт додала, що психіатричний заклад не дозволив їй помістити його до них на тривалий догляд, оскільки вона не є його законним опікуном.

За її словами, Браун ставав дедалі агресивнішим. Мати підозрюваного вважає, що в потязі він накинувся на українську біженку в припадку такої агресії.

Вона зауважила, що розмовляла з Брауном телефоном після його арешту, і він сказав їй, що хтось «видаляє з його мозку чіп», який контролював його дії, і що він незабаром знову буде на волі.

Раніше підозрюваний у вбивстві українки відбував п’ятирічний термін ув’язнення за збройне пограбування, однак був звільнений у 2022 році на підставі «письмової обіцянки» добровільно з’явитися на судове засідання.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано. Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

