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Фіктивне оформлення інвалідності за $10 тис.: затримано чиновницю з Фастівщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фіктивне оформлення інвалідності за $10 тис.: затримано чиновницю з Фастівщини
Правоохоронці затримали порушницю у приміщенні кафе Київської області під час одержання нею грошей у сумі $10 тис.
фото: пресслужба прокуратури

Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення  злочину

Виконувачка обов’язків голови Фастівської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії комунального закладу Київської обласної ради «Обласне бюро медико-соціальної експертизи» брала хабарі за фіктивне оформлення 3-ї групи інвалідності. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, виконувачка обов’язків голови МСЕК пообіцяла за $10 тис. допомогти у встановленні 50-річному чоловіку 3-ї групи інвалідності.

Фіктивне оформлення інвалідності за $10 тис.: затримано чиновницю з Фастівщини фото 1

Насправді цей чоловік за станом здоров’я не мав права на групу інвалідності.  За домовленістю з головою комісії його фіктивно оформили на стаціонар лікарні, де чоловік мав проходити необхідні обстеження та проінструктували як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили, що у нього справді є проблеми з ногою.

Так, за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації задокументовано всю процедуру проведення медико-соціальної експертизи та видачу відповідних медичних документів, завдяки яким військовозобов’язаному чоловіку встановили третю групу інвалідності.

За словами заступника начальника слідчого відділення Миколи Габінета, правоохоронці затримали порушницю у приміщенні кафе Київської області під час одержання нею грошей у сумі $10 тис.

«Ми задокументували вимогу зазначеного лікаря щодо надання її коштів у сумі 10 000 доларів США, за встановлення громадянину України групи інвалідності, а також видачу медичних документів, відповідно до яких призовника було визнано інвалідом», – зазначив Габінета.
Наразі затриманій повідомлено про підозру. Крім того, Шевченківським районним судом міста Києва за клопотанням прокурора щодо підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 757 000 грн.

Слідством встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

Раніше повідомлялося, що начальника комунальної служби перевезень КМДА підозрюється у вимаганні грошей від перевізників.

Теги: прокурор слідство чоловік хабар

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