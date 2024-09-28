Уродженця Херсона підозрюють у катуванні українців під час окупації Харківщини

Виявлено ще одного ката, який мучив українців

Військовослужбовець армії РФ, який народився в Херсоні, катував українців під час війни

Уродженця Херсона, який під час окупації Харківщини брав участь у захопленні селища Великий Бурлук, підозрюють у катуваннях військових та цивільних. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними Офісу генпрокурора, цей чоловік, відомий під псевдонімом «Угрюмий», служив у російській армії, зокрема у 101-му стрілецькому полку. Під час окупації він став «смотрящим» у катівні, облаштованій окупантами в підвалі місцевого відділку поліції.

Підозрюваний жорстоко знущався над українськими військовими та цивільними з проукраїнськими поглядами, застосовуючи до них фізичне насильство, морячи голодом і позбавляючи сну. Він також погрожував смертю тим, хто відмовлявся співпрацювати з окупаційною владою. Зокрема, серед жертв були ветерани АТО, яких він бив ногами та зброєю.

Наразі злочинцеві заочно оголошено підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням за статтями 28 та 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці планують оголосити його в розшук​.

Нагадаємо, після недавнього обміну полоненим, наші бійці розповіли, як їх катували та як вони зазнавали жорстоких катувань під час перебування у слідчому ізоляторі №2 у Таганрозі.

Раніше Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань і Держприкордонслужбою викрили ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

До слова, українські правоохоронці оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур людей в аеропорту Гостомеля Київської області.