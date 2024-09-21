Хто має право на виплати у разі смерті на виробництві? Роз'яснення Пенсійного фонду

Право на одержання щомісячних страхових виплат у разі смерті потерпілого мають непрацездатні особи

Згідно з чинним законодавством, таке право мають непрацездатні особи, які на день смерті перебували на утриманні потерпілого, а також дитина, яка народилася протягом десяти місяців після його смерті. Про це пише Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

До категорії непрацездатних осіб належать

Діти до 18 років;повнолітні діти, які навчаються за денною формою навчання — до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років, або діти з інвалідністю з дитинства;

особи пенсійного віку, які не працюють;

особи з інвалідністю – члени сім’ї на час інвалідності.

Крім того, право на страхові виплати мають дружина (чоловік) або один із батьків потерпілого, або інший член сім'ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого віком до восьми років.

Це право регулюється статтею 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Такі виплати допомагають підтримати родини у складний період та гарантують соціальний захист у разі втрати годувальника через нещасний випадок на роботі.

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