Анджелина Джоли предъявила новые претензии Брэду Питту



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Анджелина Джоли с детьми

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, начало которому было положено почти два года назад, не видит ни конца ни края

Как сообщают мировые СМИ сегодня, у Анджелины появились новые претензии к бывшему мужу.

Адвокат Джоли Саманта Блей Деджин заявила на судебном заседании во вторник, что Брэд Питт не выплатил никаких алиментов за полтора года.

«У Питта есть обязанность выплачивать алименты. На данный момент он не оказал никакой значимой материальной поддержки детям после разлуки»,- написала адвокат в двухстраничном письме, направленном в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Письмо оказалось в распоряжении NBC News, несмотря на желание бывших супругов скрыть все обстоятельства своих разбирательств. Реакции представителей Питта и комментариев инсайдеров с его стороны пока не последовало, но надо ожидать ее в ближайшее время. В метании иголок супруги друг другу не уступают.

Последние новости касательно развода Джоли и Питта звучали в июне этого года. Тогда СМИ сообщали, что Анджелина может лишиться права опеки над детьми, если не урегулирует вопрос касательно их свиданий с отцом. Актрисе дали прямое руководство к тому, как наладить отношения детей с Питтом, в котором был перечень следующих условий: наладить четкое расписание летних визитов детей к отцу во время съемок нового фильма Джоли "Малефисента 2" в Лондоне, предоставить Питту доступ к телефонам детей и возможность звонить им в любое время; запрет на чтение смс и подслушивание звонков со стороны уже самой Анджелины.

Джерело: Hello!