Родные манекенщика Zombie Boy опровергли информацию о суициде



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Zombie Boy

Близкие эпатажного тату-манекенщика считают, что он не накладывал на себя руки

Родные и близкие канадского манекенщика Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, уверены, что он не совершал самоубийство.

Так, менеджер модели Карим Ледак заметил, что в смерти звезды "много противоречий", чтобы утверждать, что Дженест наложил на себя руки.

Не исключает Ледак и тот факт, что с Zombie Boy мог произойти несчастный случай. Карим рассказал, что дома у Дженеста был опасный балкон.

В тот роковой день Zombie Boy был дома вместе со своей девушкой. Он сказал ей, что выйдет на балкон покурить. Длительное время манекенщика не было, поэтому любимая вышла посмотреть что с ним и стала свидетелем трагедии - Zombie Boy выпал с третьего этажа. Сейчас до конца не понятно, был ли это суицид, или несчастный случай.

Напомним, что о смерти тату-манекенщика стало известно 3 августа. Перед кончиной Zombie Boy опубликовал странный пост в соцсети. Многие поклонники пришли к выводу, что таким образом манекенщик решил попрощаться с фолловерами.

Джерело: ТСН