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    Шоу-биз

    Тара Рид намекнула на продолжение «Американского пирога»

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    Тара Рид намекнула на продолжение «Американского пирога»

    Звезда фильмов «Американский пирог» Тара Рид намекнула на возможное продолжение популярной комедийной франшизы

     Актриса, которая в последнее время известна лишь трансформациями своего тела, надеется, что в работу будет запущена пятая часть «Американского пирога», которая соберет любимых героев вместе.

    42-летняя Тара заявила, что у нее была встреча с режиссерами Джоном Харвитцом и Хейденом Шлоссбергом, на которой они обсуждали возможное развитие событий в следующем фильме. Рид добавила, что съемки могут начаться уже в этом году, однако никаких подробностей раскрывать не стала.

    Напомним, что «Американский пирог» – это один из самых популярных американских комедийных фильмов. Первая его часть вышла в 1999 году,  а главные роли в нем сыграли Джейсон Биггс, Элисон Ханниган, Шонн Уильям Скотт, Тара Рид и Дженнифер Кулидж, навсегда запомнившаяся зрителям как мама Стифлера. 

    Джерело: Киноафиша

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