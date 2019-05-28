Анна Седокова показала хорошую растяжку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова

36-летняя певица в очередной раз продемонстрировала аппетитные формы.

Анну Седокову, безусловно, можно назвать одной из самых сексуальных артисток . Звезда уделяет огромное внимание своей внешности и фигуре — она часто проводит время в спортивном зале. На этот аз Анна позанималась растяжкой, а результат показала в Instagram.

Певица надела черные облегающие леггинсы, кроп-топ, ветровку и яркие кроссовки. Она призналась, что сейчас у нее больше десяти бизнес-проектов.

«Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес-проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой. Кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни», — рассказала Анна.

Джерело: graziamagazine.ru