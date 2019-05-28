  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Анна Седокова показала хорошую растяжку

    • Розсилка
    Анна Седокова - Анна Седокова показала хорошую растяжку
    Анна Седокова

    36-летняя певица в очередной раз продемонстрировала аппетитные формы.

    Анну Седокову, безусловно, можно назвать одной из самых сексуальных артисток . Звезда уделяет огромное внимание своей внешности и фигуре — она часто проводит время в спортивном зале. На этот аз Анна позанималась растяжкой, а результат показала в Instagram.

    Певица надела черные облегающие леггинсы, кроп-топ, ветровку и яркие кроссовки. Она призналась, что сейчас у нее больше десяти бизнес-проектов.

    «Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес-проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой. Кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни», — рассказала Анна.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    образ жизни самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ