Автора хита I Believe I Can Fly обвинили в изнасиловании двух мальчиков

Прокурор настаивает на том, чтобы эти и десяток других преступлений певца были дополнительно рассмотрены на судебном заседании

Американскую звезду R&B R. Kelly, главным хитом которого стала песня I Believe I Can Fly, обвинили в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков. По новым данным, в 2006 году певец встретил в Макдоналдсе тинейджера, которого пригласил в свою студию. 17-летний мальчик согласился, поскольку мечтал о музыкальной карьере. Позже R. Kelly инициировал сексуальный акт, настояв на том, что иначе дороги парню будут закрыты. Тогда же он познакомился с 16-летним приятелем мальчика, с которым тоже вступил в половой контакт. Музыкант также заставил нескольких сексуальных партнерш (включая несовершеннолетнюю) заняться сексом с молодым человеком при включенной камере.

Прокурор настаивает на том, чтобы эти и десяток других преступлений певца были дополнительно рассмотрены на судебном заседании, назначенном на 9 августа. На данный момент обладатель Grammy будет отвечать по закону за распространение детской порнографии, сексуальное насилие над несовершеннолетними и препятствие правосудию — пока его дело касается лишь шести женщин и девочек, чьи имена засекречены.

R. Kelly провел в тюрьме уже два года в ожидании суда. Согласно обвинению, преступления произошли в период с 1998 по 2010 год, однако первые слухи о наклонностях популярного музыканта появились еще в 1994 году, когда он тайно женился на 15-летней певице Aaliyah. В 2001-м певца обвинила в домогательствах 17-летняя стажерка, в 2002-м против него подали еще два иска и обвинили в изготовлении детской порнографии по 12 эпизодам. Кроме того, в 2017 году портал Buzzfeed опубликовал статью, в которой обвинял R. Kelly в создании «секс-секты», где против своей воли состояли шесть девушек.

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