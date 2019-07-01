Певец Таркан перенес сложную операцию. Артиста ждет двухнедельная реабилитация



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Турецкий исполнитель обратился к медикам с жалобами на самочувствие

46-летнему артисту Таркану удалили лимфоузлы на щитовидной железе, которые мешали ему петь. Ближайшие несколько недель Таркан проведет на реабилитации в Германии.

В 2016 году случилось то, чего так ждали ценители турецкой музыки: после шести лет после творческого забвения Таркан вернулся на большую сцену. Позднее артист презентовал альбом и начал выступать не только на родине, но и в России. Однако теперь выяснилось, что творческие планы музыканта вновь под угрозой срыва из-за проблем со здоровьем, пишет Starhit.

Несколько дней назад Таркану провели сложную операцию на щитовидной железе. Медики удалили воспалившиеся лимфоузлы, которые мешали исполнителю петь. 30 июня артиста выписали из больницы, но в ближайшие недели ему придется пройти длительный курс реабилитации. Как стало известно турецким журналистам, восстанавливать здоровье Таркан будет в Германии.

Профессор Мете Дюрен, оперировавший Таркана, рассказал о том, что артист часто жаловался на проблемы с голосом и общее ухудшение самочувствия. Когда боль стала нестерпимой, он обратился к врачам. Медики приняли решение о срочной госпитализации.

Представители музыканта поспешили заверить поклонников, что проблемы со здоровьем никак не скажутся на гастрольном графике. Так, в сентябре артист должен дать сразу девять концертов под открытым небом, которые ознаменуют его полноценное возвращение на турецкую сцену.

Сам Таркан пока воздерживается от комментариев по поводу своего самочувствия. Напомним, что 12 июля 2018 года певец впервые стал отцом. Супруга артиста Пынар Дилек подарила ему дочь Лию.