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    «Богема» от бельгийского режиссера. Одесская опера завершает сезон шедевром Пуччини

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    «Богема» от бельгийского режиссера. Одесская опера завершает сезон шедевром Пуччини

    Режиссер-постановщик Жан Франсуа Д’онд уверен, что «Богема» – вневременная опера

    Одесский оперный театр представит долгожданную премьеру Джакомо Пуччини «Богема». Постановку приглашенного бельгийского режиссера Жана Франсуа Дьонда зрители увидят 19 июня, а также 26 июня, 3 и 4 июля. Именно в этот день закрывается 211 театральный сезон.

    Из-за карантина премьеру несколько раз отложили, но наконец зрители смогут оценить и новаторскую режиссерскую концепцию Ж.Ф. Д’онда, урбанистические декорации сценографа Марка Кнопса и современные костюмы художницы Нэнси Авондтс. В Одесской опере ожидают, что «осовремененная» «Богема» привлечет внимание и молодой аудитории.

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    «Богема» от бельгийского режиссера. Одесская опера завершает сезон шедевром Пуччини
    «Богема» от бельгийского режиссера. Одесская опера завершает сезон шедевром Пуччини
    «Богема» от бельгийского режиссера. Одесская опера завершает сезон шедевром Пуччини
    «Богема» от бельгийского режиссера. Одесская опера завершает сезон шедевром Пуччини

    Режиссер-постановщик Жан Франсуа Д’онд подчеркивает свое видение исключительности «Богемы», которая заключается в том, что она вневременная. История о бедных художников, которые потеряли себя в искусстве и любви, могла бы так же легко произойти и сегодня. Именно эта актуальность убедила творческий коллектив восстановить действие и контекст.

    Декорации известного сценографа Марка Кнопса и новые костюмы Нэнси Авондтс, вопреки оперным традициям, современные. Это урбанистический чердак из бетона и металла, в котором живут артисты вместо традиционного деревянного мансардного помещения.

    Большое внимание в постановке уделяется и тому, как выглядит современная версия социального взаимодействия главных героев, как психологически и социально люди ведут себя сегодня по-другому, чем в те времена. Новая постановка сознательно ориентирована, в первую очередь, на молодую аудиторию. Международный творческий коллектив этой постановки убежден, что история, которую они «расскажут» позволит окунуться в мир глубоких и искренних чувств, задуматься над прошлым и настоящим мира человеческих чувств, обязательно еще раз убедиться в безграничной красоте музыки «Богемы» маэстро Пуччини.

    Теги: искусство театр новости
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    «Богема» от бельгийского режиссера. Одесская опера завершает сезон шедевром Пуччини