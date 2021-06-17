«Богема» от бельгийского режиссера. Одесская опера завершает сезон шедевром Пуччини

Режиссер-постановщик Жан Франсуа Д’онд уверен, что «Богема» – вневременная опера

Одесский оперный театр представит долгожданную премьеру Джакомо Пуччини «Богема». Постановку приглашенного бельгийского режиссера Жана Франсуа Дьонда зрители увидят 19 июня, а также 26 июня, 3 и 4 июля. Именно в этот день закрывается 211 театральный сезон.

Из-за карантина премьеру несколько раз отложили, но наконец зрители смогут оценить и новаторскую режиссерскую концепцию Ж.Ф. Д’онда, урбанистические декорации сценографа Марка Кнопса и современные костюмы художницы Нэнси Авондтс. В Одесской опере ожидают, что «осовремененная» «Богема» привлечет внимание и молодой аудитории.

Режиссер-постановщик Жан Франсуа Д’онд подчеркивает свое видение исключительности «Богемы», которая заключается в том, что она вневременная. История о бедных художников, которые потеряли себя в искусстве и любви, могла бы так же легко произойти и сегодня. Именно эта актуальность убедила творческий коллектив восстановить действие и контекст.

Декорации известного сценографа Марка Кнопса и новые костюмы Нэнси Авондтс, вопреки оперным традициям, современные. Это урбанистический чердак из бетона и металла, в котором живут артисты вместо традиционного деревянного мансардного помещения.

Большое внимание в постановке уделяется и тому, как выглядит современная версия социального взаимодействия главных героев, как психологически и социально люди ведут себя сегодня по-другому, чем в те времена. Новая постановка сознательно ориентирована, в первую очередь, на молодую аудиторию. Международный творческий коллектив этой постановки убежден, что история, которую они «расскажут» позволит окунуться в мир глубоких и искренних чувств, задуматься над прошлым и настоящим мира человеческих чувств, обязательно еще раз убедиться в безграничной красоте музыки «Богемы» маэстро Пуччини.