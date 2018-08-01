Брэд Питт отказался от личной жизни, чтобы проводить как можно больше времени с детьми



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Брэд Питт

Слухи о новых романах Брэда Питта появляются едва ли не чаще, чем новости о воссоединении актера с Анджелиной Джоли

Обе эти темы западные таблоиды с удовольствием обсуждают весь последний год, однако в реальной жизни Питт совсем не уделяет время романтическим отношениям, концентрируясь лишь на детях.

Источники сообщают, что сейчас Питт, который снимается в новом фильме Квентина Тарантино, все свободное время посвящает детям. В данный момент они находятся в доме Брэда в Калифорнии, где отлично проводят время, а их общение с отцом вновь становится легким и непринужденным.

«Брэд весь год ведет здоровый образ жизни, отлично себя чувствует и готов нести ответственность за детей. Они провели День отца вместе с ним, что сделало его самым счастливым», – делится инсайдер.

Напомним, что бракоразводный процесс между Джоли и Питтом все еще не окончен, хотя суд уже передал больше прав актеру в отношении их 6 детей.

Джерело: popcornnews