СМИ выяснили, что новая девушка Бруклина Бекхэма продает наркотики. Фотофакт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бруклин Бекхэм

В марте Бруклин Бекхэм окончательно расстался с Хлоей Морец после четырех лет отношений и «пустился во все тяжкие»

И если сначала в списке «преступлений» наследника Дэвида и Виктории Бекхэм значилась лишь нестабильная личная жизнь (за три месяца Бруклин сменил более пяти девушек), то теперь в лист попали и наркотики.

Новая девушка Бруклина — модель и начинающая фотограф Аби Манцони, как оказалось, владеет бизнесом по продаже марихуаны. Впервые пару заметили недавно в Лос-Анджелесе во время ланча, после чего СМИ изучили профили Аби в социальных сетях и выяснили, что она продает наркотики.

Более того, в своем Instagram Манцони сделала официальное заявление: «Я управляю компанией по продаже канабиса. Это официальный, зарегистрированный бизнес. Я не курю марихуану». Нужно отметить, что с 1 января 2018 года Калифорния полностью легализовала употребление марихуаны.

Несмотря на то, что девушка управляет легальным бизнесом и, кроме того, неплохо смотрится с Бруклином, неизвестно, как на нее отреагирует семья Бекхэмов. Пока официальные представители звездных супругов не прокомментировали ситуацию.

Джерело: graziamagazine.ru