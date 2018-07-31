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    Шоу-биз

    СМИ выяснили, что новая девушка Бруклина Бекхэма продает наркотики. Фотофакт

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    Бруклин Бекхэм - СМИ выяснили, что новая девушка Бруклина Бекхэма продает наркотики. Фотофакт
    Бруклин Бекхэм

    В марте Бруклин Бекхэм окончательно расстался с Хлоей Морец после четырех лет отношений и «пустился во все тяжкие»

    И если сначала в списке «преступлений» наследника Дэвида и Виктории Бекхэм значилась лишь нестабильная личная жизнь (за три месяца Бруклин сменил более пяти девушек), то теперь в лист попали и наркотики.

    Новая девушка Бруклина — модель и начинающая фотограф Аби Манцони, как оказалось, владеет бизнесом по продаже марихуаны. Впервые пару заметили недавно в Лос-Анджелесе во время ланча, после чего СМИ изучили профили Аби в социальных сетях и выяснили, что она продает наркотики.

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    СМИ выяснили, что новая девушка Бруклина Бекхэма продает наркотики. Фотофакт
    СМИ выяснили, что новая девушка Бруклина Бекхэма продает наркотики. Фотофакт
    СМИ выяснили, что новая девушка Бруклина Бекхэма продает наркотики. Фотофакт

    Более того, в своем Instagram Манцони сделала официальное заявление: «Я управляю компанией по продаже канабиса. Это официальный, зарегистрированный бизнес. Я не курю марихуану». Нужно отметить, что с 1 января 2018 года Калифорния полностью легализовала употребление марихуаны.

    Несмотря на то, что девушка управляет легальным бизнесом и, кроме того, неплохо смотрится с Бруклином, неизвестно, как на нее отреагирует семья Бекхэмов. Пока официальные представители звездных супругов не прокомментировали ситуацию.

    Джерело: graziamagazine.ru

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