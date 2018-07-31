СМИ рассекретили имя зятя Снежаны Егоровой



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Им оказался фронтмен популярной группы

Как ранее сообщал Scotch, украинская актриса и телеведущая выдала дочь Александру замуж.

Счастливое событие состоялось в конце августа.

«27 июля 2018 года моя прекрасная американская дочь Саша Егорова вышла замуж по любви!» - написала Снежана Егорова в соцсети. Но кто является супругом Александры, мама невесты так и не уточнила.

Но все тайное становится явным. Сегодня в сети «опознали» новоиспеченного супруга Александры.

Им оказался фронтмен популярного коллектива Golden Animals - Томми Эйзнер. Стоит отметить, что на официальных страницах дочери Егоровой нет ни единой заметки о возлюбленном и ни одной совместной фотографии.

Также стало известно, что Снежана Егорова и отец невесты Семен Горов не смогли приехать на свадьбу.

«Это связано с тем, что до последнего момента, буквально 19-го июля, я не могла получить разрешения на выезд за границу. Сейчас разрешение получила, но, к сожалению, уже поздно было покупать билеты. Что-то организовывать впопыхах мы не хотели . А свадьбу мы планируем сделать в следующем году в Америке», – отметила Егорова в комментарии ТСН.

«Это произошло в Лос-Анджелесе. Они расписались, потом поехали в ресторан на берегу океана с мамой мужа и двумя близкими друзьями, а затем пригласили всех своих товарищей в ночной клуб», – поделилась телеведущая.