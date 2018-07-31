  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    СМИ рассекретили имя зятя Снежаны Егоровой

    • Розсилка
    СМИ рассекретили имя зятя Снежаны Егоровой

    Им оказался фронтмен популярной группы

    Как ранее сообщал Scotch, украинская актриса и телеведущая выдала дочь Александру замуж.

    Счастливое событие состоялось в конце августа.

    «27 июля 2018 года моя прекрасная американская дочь Саша Егорова вышла замуж по любви!» - написала Снежана Егорова в соцсети. Но кто является супругом Александры, мама невесты так и не уточнила.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    СМИ рассекретили имя зятя Снежаны Егоровой
    СМИ рассекретили имя зятя Снежаны Егоровой
    СМИ рассекретили имя зятя Снежаны Егоровой
    СМИ рассекретили имя зятя Снежаны Егоровой

    Но все тайное становится явным. Сегодня в сети «опознали» новоиспеченного супруга Александры.

    Им оказался фронтмен популярного коллектива Golden Animals - Томми Эйзнер. Стоит отметить, что на официальных страницах дочери Егоровой нет ни единой заметки о возлюбленном и ни одной совместной фотографии. 

    Также стало известно, что Снежана Егорова и отец невесты Семен Горов не смогли приехать на свадьбу.

    «Это связано с тем, что до последнего момента, буквально 19-го июля, я не могла получить разрешения на выезд за границу. Сейчас разрешение получила, но, к сожалению, уже поздно было покупать билеты. Что-то организовывать впопыхах мы не хотели . А свадьбу мы планируем сделать в следующем году в Америке», – отметила Егорова в комментарии ТСН.

     «Это произошло в Лос-Анджелесе. Они расписались, потом поехали в ресторан на берегу океана с мамой мужа и двумя близкими друзьями, а затем пригласили всех своих товарищей в ночной клуб», – поделилась телеведущая.

    Читайте також
    знаменитости актриса модель артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ