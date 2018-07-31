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    Шоу-биз

    Эндрю Линкольн назвал причину ухода из «Ходячих мертвецов»

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    <span>Эндрю Линкольн</span> - Эндрю Линкольн назвал причину ухода из «Ходячих мертвецов»
    Эндрю Линкольн

    В откровенном интервью актер откровенно рассказал о том, что стало причиной окончания сотрудничества

    На прошедшем Comic-Con в Сан-Диего Эндрю Линкольн официально подтвердил свой уход из «Ходячих мертвецов» в грядущем 9 сезоне, однако причина такого решения на фоне эмоционального прощания с фанатами осталась за кадром. Теперь же в интервью EW актер решил объяснить, что подвигло его на неожиданный уход.

    «Давайте я кое-что проясню», начал Линкольн. «Да, это мой последний сезон «Ходячих мертвецов». Когда я заканчивал съемки, ощущение было такое, будто я наконец-то смог выдохнуть – я очень доволен тем, как все получилось, особенно последними двумя сериями. Но затем, во время панели, когда я говорил перед тысячами зрителей, а затем, в конце, все мои друзья меня обняли? Вот тогда-то до меня все и дошло окончательно».

    Причина, по которой Эндрю решился покинуть сериал, очень проста – и наверняка многие поклонники актера что-то в таком роде и подозревали: семья. Дело в том, что Линкольн живет в Англии, а «Ходячих мертвецов» по полгода снимают в США, в штате Джорджия – и, таким образом, актер по несколько месяцев в году не видит жену и детей.

    «У меня двое маленьких детей, я живу в другой стране, и, чем старше они становятся, тем сложнее их перевозить», говорит Линкольн. «Вот так все просто. Для меня настало время вернуться домой».

    Увидеть Эндрю Линкольна в последний раз в роли Рика можно будет в 9 сезоне «Ходячих мертвецов», премьера которого намечена на 7 октября.

    Джерело: popcornnews

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