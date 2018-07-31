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    Шоу-биз

    Деми Мур заявила, что Вайнштейн приставал к Брюсу Уиллису

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    <span>Деми Мур</span> - Деми Мур заявила, что Вайнштейн приставал к Брюсу Уиллису
    Деми Мур

    Когда показалось, что скандал с Харви Вайнштейном немного утих, обнаружились новые и очень пикантные подробности

     Деми Мур в рамках юмористического шоу «Поджарь звезду» рассказала, чтобы получить роль в «Криминальном чтиве», который продюсировал Вайнштейн, Брюсу пришлось терпеть приставания бывшего киномагната.

    «Брюс пошел в отель к Вайнштейну на прослушивание, а потом он вернулся, крутя этим шаром (БДСМ-кляп из знаменитой сцены с Марселласом Уоллесом в подвале. — Прим. ред.) и сказал: «Я получил роль»», — сообщила Деми. Зрители сразу догадались, что это шутка о Харви, которая не совсем корректна.

    И хотя Брюс спокойно отреагировал на шутку бывшей жены, она все же решила сменить тему и рассказала забавные истории, которые у них с Уиллисом были в браке.

    Напомним, актеры были женаты с 1987 по 2000 годы. У них трое дочерей.

    Джерело: graziamagazine.ru

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