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    Шоу-биз

    Западные СМИ утверждают, что Джастин Бибер и Хейли Болудин тайно расписались

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    Джастин Бибер и Хейли Болудин - Западные СМИ утверждают, что Джастин Бибер и Хейли Болудин тайно расписались
    Джастин Бибер и Хейли Болудин

    Cразу несколько новостных порталов сегодня утром сообщили о том, что на днях состоялась тайная свадьба

    Так, онлайн-версиия журнала Seventeen пишет, на новых фото на безымянном пальце модели сразу два новых кольца — одно, понятное дело, помолвочное, а второе — похоже на обручальное.

    Однако где прошла свадебная церемония и кто на ней присутствовал, пока неизвестно.

    Напомним, о помолвке Джастина и Хейли стало известно в начале июля. Затем Бибер официально подтвердил новость, опубликовав в Instagram трогательный пост.


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