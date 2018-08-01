Западные СМИ утверждают, что Джастин Бибер и Хейли Болудин тайно расписались



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Джастин Бибер и Хейли Болудин

Cразу несколько новостных порталов сегодня утром сообщили о том, что на днях состоялась тайная свадьба

Так, онлайн-версиия журнала Seventeen пишет, на новых фото на безымянном пальце модели сразу два новых кольца — одно, понятное дело, помолвочное, а второе — похоже на обручальное.

Однако где прошла свадебная церемония и кто на ней присутствовал, пока неизвестно.

Напомним, о помолвке Джастина и Хейли стало известно в начале июля. Затем Бибер официально подтвердил новость, опубликовав в Instagram трогательный пост.



