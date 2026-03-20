«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко

Юлія Відміцька
фото: Maria Matios/Facebook

Українська письменниця та політична діячка Марія Матіос привітала свою колегу видатну поетесу Ліну Костенко з днем народження. Письменниця завітала додому до Ліни Костенко та показала, як пройшло святкування дня народження письменниці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Марії Матіос.

Як повідомила Марія Матіос, Ліні Костенко в день її народження присвоїли звання почесного доктора Острозької академії. На одному з фото, якими поділилася письменниця, можна побачити, як Ліна Костенко приміряла академічну мантію та шапку. Одягати мантію Ліні Костенко допомагав відомий літературознавець і політичний діяч Микола Жулинський.

Відомий літературознавець і політичний діяч Микола Жулинський із Ліною Костенко
фото: Maria Matios/Facebook

Марія Матіос розповіла, що вона була рада провести час у гарному товаристві та висловила свої привітання Ліні Костенко, назвавши її «королевою».

Письменниці Марія Матіос та Ліна Костенко показалися на спільному фото
фото: Maria Matios/Facebook

«Учора була у Королеви – на дні народження Ліни Костенко. В момент присвоєння їй почесного доктора Острозької академії. Було дуже тепло з гарними людьми, бо час такий, що «приходять якісь безпардонні пронози. Потираючи руки, беруться за все. Поки геній стоїть, витираючи сльози, Метушлива бездарність отари свої пасе». Але нам своє – українське – робить. Бо «При Майстрах якось легше. Вони – як Атланти – держать небо на плечах. Тому і є висота». Многії літа!» – написала Марія Матіос.

Марія Матіос показала нові фото Ліни Костенко
фото: Maria Matios/Facebook

До слова, колишній міністр культури, актор, генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук також привітав Ліну Костенко. Він поділився спільними світлинами з поетесою. Також ексміністр продекламував вірш Ліни Костенко «Львівські голуби».

Євген Нищук привітав Ліну Костенко
фото: Євген Нищук/Facebook

Нагадаємо, 19 березня, свій день народження відзначила видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 96 років. В цей день зірки та відомі українці відвідали Ліну Василівну та показалися за одним столом. 

На фото можна побачити колишнього міністра культури Євгена Нищука, фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, Народну артистку України Аду Роговцеву, письменника, поета та музиканта Сергія Жадана, головну редакторку газети «День» Ларису Івшину, директора видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича та інших відомих українців.

Посол у Великій Британії Валерій Залужний теж привітав із днем народження відому українську письменницю Ліну Костенко. Колишній головком ЗСУ зачитав вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур».

До привітань долучилося видавництво «Абабагаламага», яке теж привітало письменницю та поділилося новим фото та відео Ліни Костенко. Видавництво також анонсувало випуск нової збірки поетеси, яка вийде у другій половині квітня. 

У соцмережах фронтмен гурту Океан Ельзи співак Святослав Вакарчук теж привітав із днем народження українську письменницю та поетесу Ліну Костенко. Співак пригадав, як у школі читав твори поетеси, а згодом писав музику для вистави за мотивами її роману. Святослав Вакарчук написав, що він познайомився з творчістю Ліни Костенко ще у школі. 

