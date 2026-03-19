Святослав Вакарчук щемливо привітав Ліну Костенко та згадав свої шкільні роки (фото)

Святослав Вакарчук розповів, як вчив вірші Ліни Костенко у школі

Фронтмен гурту Океан Ельзи співак Святослав Вакарчук привітав із днем народження українську письменницю та поетесу Ліну Костенко. Співак пригадав, як у школі читав твори поетеси, а згодом писав музику для вистави за мотивами її роману. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Святослава Вакарчука у Facebook.

Святослав Вакарчук написав, що він познайомився з творчістю Ліни Костенко ще у школі. «Я добре памʼятаю, як в школі на уроках української літератури я слухав розповіді нашої вчительки Надії Миколаївни про поетесу Ліну Костенко, що увіковічнила легендарну Марусю Чурай у своєму романі. Цей роман у віршах ми вивчали в школі», – згадав співак.

Святослав Вакарчук привітав Ліну Костенко з днем народження фото: Святослав Вакарчук/Facebook

Тоді артист навіть не підозрював, що з часом він буде створювати музику для вистави «Маруся Чурай» та навіть мати можливість особисто знати Ліну Василівну. «А тим більше, що я матиму змогу особисто вітати Ліну Василівну з Днем народження! Тож сьогодні, в цей весняний день, я вчергове кажу: «Многая літа, Ліно Василівно!» Будьте здорові і щасливі! І нехай цих «Многая літ» буде ще дуже багато!» – додав Святослав Вакарчук.

До слова, посол у Великій Британії Валерій Залужний також привітав із днем народження відому українську письменницю Ліну Костенко. Колишній головком ЗСУ записав відео до дня народження поетеси, якій 19 березня виповнилося 96 років. Залужний поділився у своєму Telegram-каналі відео, де зачитав вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур». Посол показався у кадрі в діловому костюмі та прочитав на камеру рядки з творчості видатної поетеси.

До привітань також долучилося видавництво «Абабагаламага»,яке теж привітало письменницю та поділилося новим фото та відео Ліни Костенко. Засновник видання Іван Малкович поділився новими світлинами з поетесою. А на сторінці видання з’явилося відео, де Ліна Костенко прочитала уривок зі свого історичного роману «Маруся Чурай».

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 19 березня, свій день народження відзначає видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 96 років. Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів, відвідуючи судові процеси над тими, кого звинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді».