Українець отримав заборону в’їзду до Польщі за порушення закону Морського Ока: подробиці скандалу

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський відреагував на інцидент із в’їздом українця на територію заповідника Морське Око

Львівський блогер, який на автомобілі в’їхав до заповідного озера Морське Око у польських Татрах та якому на п'ять років заборонили в’їзд до Польщі і планують обмежити перетин кордону до всіх країн Шенгенської зони, відреагував на скандал. «Главком» розповідає всі деталі цього інциденту.

Реакція блогера на заборону в’їзду до Польщі

Блогер Андрій Гаврилів звернувся до українського та польського народів, пояснивши свій вчинок. За словами Гавриліва, він не побачив знаків про заборону в’їзду по дорозі до заповідника та не зустрів охорону, яка його б зупинила.

«Виїжджаючи з Кракова, я проклав маршрут до Морського Ока і їхав за навігацією до цього місця. Пізніше з’ясувалося, що біля входу до заповідника мав бути шлагбаум, який мав зупинити мій проїзд, але я його не помітив, бо він був піднятий. Також по дорозі до Морського Ока я не зустрічав представників парку, служб безпеки, чи поліції. Я також не помітив знаку «заборонено» й беру за це відповідальність», – сказав Андрій Гаврилів.

Свою провину блогер визнав та зауважив, що вже повернувся в Україну добровільно, тож депортувати його не можуть. Однак заборону на в’їзд до Польщі на п’ять років він вважає безпідставною. На думку українця, вхід до забороненої зони без скоєння кримінального злочину не є підставою для такого обмеження.

«Це моя провина. Я людина й можу помилятися. Проте я нічого не вкрав, нічого не пошкодив і нікого не скривдив. Вибачте, якщо я образив чиїсь почуття. Я в Україні, в українському Львові, продовжую робити свою роботу, допомагати нашим захисникам і захисницям і буду робити це надалі. До побачення», – додав він.

Що відомо про в’їзд блогера на територію Морського Ока

Напередодні Андрій Гаврилів опублікував допис, де показався на тлі свого авто в заповіднику Морське око. Він наголосив на тому, що є першим в історії, кому вдалося заїхати на територію парку на авто.

«Ми перші в історії люди, які заїхали автомобілем на Морське око. Це була одна із локацій, куди ми хотіли потрапити під час цієї подорожі, і всі знайомі та друзі казали, що до Морського ока машиною не під’їхати. І я думав, що через те, що там просто нема дороги, це гори, і авто там не проїде. Але під’їхавши до Морського ока, я побачив, що є дорога і поїхав нею», – розповів Гаврилів.

Тоді ж блогер пояснив, як потрапив у заповідник та вибачився перед поляками за те, що порушив заборону. До того ж українцям довелося заплатити штраф у розмірі zł100.

«Але пропустив знак, що це заповідник, за що хочу принести вибачення перед поляками, тому що просто не знав, що туди не можна заїжджати. Але повертавшись назад, нас зупинила поліція, і за такий проїзд я отримав штраф у розмірі zł100 та 8 пунктів. Можливо, якоюсь мірою це унікальне фото і вартувало тих 100 злотих, але якби можна було повернути час назад, я б краще пройшовся пішки, тому що розумію, наскільки це було неправильно проїхати туди машиною і наскільки я міг зачепити чиїсь почуття», – писав Андрій Гаврилів.

Реакція громадськості

На вчинок українця відреагували в мережі. Серед коментарів була критика з боку українців та поляків. Врешті інцидент набрав розголосу, тож на нього відреагував й уряд Польщі.

Як повідомляло польське видання Polsat News, порушення стосовно в’їзду на територію Морського Ока передбачає штраф від zł5 тис. до zł20 тис. Про це заявив речник поліції міста Закопане Роман Вєчорек, який був здивований тим, що поліціянти виписали українцю штраф у розмірі zł100.

Крім цього, польська поліція подала клопотання про заброну Андрію Гавриліву п’ятирічної заборони на в'їзд не лише до Польщі, а й до країн Шенгенської зони.

Урд Польщі заборонив українцю в’їзд до країни

Врешті уряд Польщі заборонив Андрію Гавриліву в’їзд до країни на п’ять років. Цю інформацію оприлюднив міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Винний у рейді на Морське Око буде притягнутий до відповідальності. Через порушення громадського порядку його буде внесено до списку небажаних осіб поліції та заборонено в’їзд до Польщі на п’ять років. Порушення закону завжди супроводжуватиметься жорсткою відповіддю», – написав Кервінський.

