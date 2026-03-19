У мережі з'явилося нове фото та відео 96-річної Ліни Костенко

Ліна Костенко прочитала уривок зі свого історичного роману «Маруся Чурай»

19 березня свій день народження святкує видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. В цей день в мережі з’явилося безліч привітань, присвячені письменниці. Зокрема, видавництво «Абабагаламага» теж привітало письменницю та поділилося новим фото та відео Ліни Костенко. Про це пише «Главком» із посиланням на допис видавництва.

На сторінці видавництво «Абабагаламага» з’явилося привітання до дня народження Ліни Костенко. Зокрема, письменницю привітав засновник видавництва український поет Іван Малкович.

Український поет Іван Малкович привітав Ліну Костенко із днем народження фото: скриншот із соцмереж

«Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох» – ці знамениті рядки Ліни Костенко про Шевченка, власне, стосуються і її самої… Її називають Королевою української поезії ХХ століття, яка «в часи безвір’я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага». У домашніх бібліотеках багатьох українців обов’язково є книжка Ліни Костенко. І найцитованішим сучасним українським письменником є теж вона. «Вона була і є альтернативою всякій неправді». В наші дивні, незрозумілі часи, коли ходимо понад прірвою, маємо все ж один безсумнівний привілей – жити в її епоху, надихатися її Високим Словом. З днем народження, дорога Ліно Василівно!!! »

У мережі з'явилося нове фото 96-річної Ліни Костенко фото: Видавництво «Абабагаламага»

Також Іван Малкович поділився новими світлинами з поетесою. А на сторінці видання з’явилося відео, де Ліна Костенко прочитала уривок зі свого історичного роману «Маруся Чурай».

Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів, відвідуючи судові процеси над тими, кого звинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді».

Також Ліну Костенко привітав мер Києва Віталій Кличко: «Захоплююся вашою силою духу, сміливістю й шляхетністю, натхненням творити, Ліно Василівно! Ви залишаєтеся в Києві, тримаєте волю нашого міста, яке Ви так любите. Ви надихаєте українців боротися за свою свободу, не зраджувати принципам та ідеалам. Гордий бути знайомим особисто. Дякую за Ваш талант, за стійкість, за любов до України! Многая літа, Ліно Василівно! Сил Вам та здоров‘я! З Днем народження!». До свого привітання Віталій Кличко додав спільне фото з Ліною Костенко.

Віталій Кличко привітав Ліну Костенко із днем народження фото: facebook/Vitaliy.Klychko

До слова, Посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав із днем народження відому українську письменницю Ліну Костенко. Колишній головком ЗСУ записав відео до дня народження поетеси, якій 19 березня виповнилося 96 років. Залужний поділився у своєму Telegram-каналі відео, де зачитав вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур». Посол показався у кадрі в діловому костюмі та прочитав на камеру рядки з творчості видатної поетеси.