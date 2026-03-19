Хто вітав Ліну Костенко. Фото з Дня народження Легенди

Видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка відзначає свій день народження

Сьогодні, 19 березня, свій день народження відзначає видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 96 років. Ліна Костенко була однією з ключових постатей шістдесятницького руху та відкрито підтримувала дисидентів, відвідуючи судові процеси над тими, кого звинувачували в «антирадянській діяльності та пропаганді». В цей день в мережі з’явилося безліч привітань, присвячені письменниці, інформує «Главком».

На оприлюдненій світлині, яку розмістила на своїй сторінці у соцмережі депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник видно, наскільки багато людей сьогодні хотіли привітати особисто живу Легенду – поетесу Ліну Костенко. За столом можна побачити зокрема, народного депутата Миколу Княжицького та колишнього міністра культури Євгена Нищука.

На своїй сторінці у соцмережі Микола Княжицький поділився ще кількома світлинами з Ліною Костенко.

фото: Микола Княжицький

Зважаючи на те, що Ліна Костенко останнім часом дуже рідко з'являється на публіці, ці світлини мають неабияку цінність.

фото: Микола Княжицький

Народний депутат також привітав Ліну Костенко у соцмережі. «Юна Ліна Василівна Костенко, обгортка її нової книги і новий вірш. Щастя бути поруч. Многая літа!» – написав народний депутат.

фото: Микола Княжицький

Колишній міністр культури, актор, генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук на сторінці у соцмережі також привітав Ліну Костенко, продекламувавши вірш «Львівські голуби».

Загалом протягом дня чимало українців вітали у соцмережі легендарну українську поетесу. Писали привітання та декламували вірші. До флешмобу #ЛинаЩасливіЖитиПоруч з привітаннями доєдналися українські знаменитості та лідери думок.

Так, Ліну Костенко привітав мер Києва Віталій Кличко: «Захоплююся вашою силою духу, сміливістю й шляхетністю, натхненням творити, Ліно Василівно! Ви залишаєтеся в Києві, тримаєте волю нашого міста, яке Ви так любите. Ви надихаєте українців боротися за свою свободу, не зраджувати принципам та ідеалам. Гордий бути знайомим особисто. Дякую за Ваш талант, за стійкість, за любов до України! Многая літа, Ліно Василівно! Сил Вам та здоров‘я! З Днем народження!». До свого привітання Віталій Кличко додав спільне фото з Ліною Костенко.

Ліна Костенко і Віталій Кличко фото з відкритих джерел

Посол у Великій Британії Валерій Залужний також привітав із днем народження відому українську письменницю Ліну Костенко. Колишній головком ЗСУ зачитав вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур».

Ліна Костенко і Валерій Залужний фото з відкритих джерел

До привітань долучилося видавництво «Абабагаламага», яке теж привітало письменницю. «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох» – ці знамениті рядки Ліни Костенко про Шевченка, власне, стосуються і її самої… Її називають Королевою української поезії ХХ століття, яка «в часи безвір’я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага», – йдеться в дописі.

Ліна Костенко та Іван Малкович фото з відкритих джерел

Фронтмен гурту Океан Ельзи співак Святослав Вакарчук теж привітав із днем народження українську письменницю та поетесу Ліну Костенко. Співак пригадав, як у школі читав твори поетеси, а згодом писав музику для вистави за мотивами її роману. Святослав Вакарчук написав, що він познайомився з творчістю Ліни Костенко ще у школі. «Я добре памʼятаю, як в школі на уроках української літератури я слухав розповіді нашої вчительки Надії Миколаївни про поетесу Ліну Костенко, що увіковічнила легендарну Марусю Чурай у своєму романі. Цей роман у віршах ми вивчали в школі», – згадав співак.

фото: Святослав Вакарчук

Слова видатної поетеси: «І кожен фініш – це, по суті, старт» нині стали життєвим принципом для тисяч українців.

Редакція «Главкому» також приєднується до всіх побажань, які сьогодні лунали на адресу цієї видатної Жінки. Захоплюємося і неймовірно цінуємо!

«Главком» зібрав цікаві факти про геніальну поетесу. Про життєвий шлях Костенко, творчий спадок і внесок у національну літературу.