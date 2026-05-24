На Одещині дизайнерка перетворила 100-річну хату на будинок мрії

Дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500. Як інформує «Главком», історію реконструкції показала на своєму YouTube-каналі приятелька господарки Анастасія Сокол.

Будинок повністю змінився: стару частину відреставрували, добудували нові приміщення, перекрили дах і створили навколо справжній зелений оазис.

Особливу увагу власниця приділила облаштуванню подвір’я. Спершу територію планували оформити у стилі японського саду, однак згодом дизайн поєднав елементи природного ландшафту та особливості місцевої природи.

«Місцевість тут доволі горбиста і чимось нагадує японські краєвиди», – розповідає Анастасія.

Однією з головних окрас ділянки став ставок, навколо якого облаштували зелені зони та місця для усамітнення. У японській культурі вода символізує гармонію та внутрішній спокій, тому водойма мала для господарів особливе значення.

Спочатку ставок хотіли зробити більшим, однак через високі витрати частину довелося засипати. Попри це, подвір’я вдалося перетворити на атмосферний простір для відпочинку серед природи.

На ділянці також звели простору альтанку, розташовану так, щоб можна було милуватися світанками та заходами сонця.

Всередині будинку облаштували дві окремі житлові зони – з кухнями, спальнями та ванними кімнатами. Частину приміщень опалює камін, а в прибудові встановили піч ручної роботи, створену місцевим майстром.

В інтер’єрі поєднали автентичні елементи, реставровані меблі та предмети декору ручної роботи. Деякі речі залишилися ще від попередніх власників будинку.

Серед незвичних деталей – старий вулик із номером, який вирішили зберегти як частину історії оселі.

Особливу атмосферу створюють картини, гербарії та декоративні елементи, які господарі збирали роками. Частину мистецьких робіт дарують друзі та гості будинку.

За словами Анастасії, створення саду та облаштування простору стали для Уляни не лише творчістю, а й способом внутрішнього відновлення.

«Робота з рослинами та простором – це справжнє натхнення для душі», – каже вона.

