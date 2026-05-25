Українка з Дніпра назвала недоліки життя у Норвегії

Дніпрянка поділилася досвідом свого життя в Норвегії

Українка Мафтуна, яка працює хіміком у Норвегії понад чотири роки, розкрила недоліки цієї країни. Про це пише «Главком» із посиланням на допис українки в Іnstagram.

Мафтуна виросла та провела більшість свого життя в Дніпрі. Проте вже чотири роки мешкає в Норвегії та працює за фахом – хіміком. За її словами, життя за кордоном виявилося нелегким.

Зарплата

Мафтуна працює за своєю спеціальністю, однак не заробляє тієї суми, яку б вона хотіла. Адже весь заробіток витрачає на життя у Норвегії. Водночас висока зарплата – це мрія не лише для емігрантів, але і для норвежців.

«У мене немає збережень, бо моя зарплата йде на життя тут: оренда, рахунки, страхування авто, собаки, харчування, платні дороги. Зарплата $5 тис. чистими взагалі не тільки моя мрія, але й багатьох місцевих», – зізналася дівчина.

Соціальне життя

Українка не має друзів, товаришів серед норвежців та українців у Норвегії. Це один із недоліків цієї країни, запевнила блогерка. «Я бачу, як тут люди будуть своє коло ще зі школи, й увійти в це коло майже нереально. Через закритість місцевих та різницю в менталітеті, напевно», – долала вона.

Норвезька мова

Мафтуна зізналася, що за чотири роки життя в Норвегії знає місцеву мова на рівні А2. Річ у тім, що вона працювала на початку своєї еміграції, спілкуючись англійською мовою.

«Тут є моя провина, але я із самого початку працювала за фахом і мова була англійська. Ніхто з мене норвезьку не просив. Я намагалась вивчити та адаптуватись на роботі, бо досвіду не було, і вчити мову після емоційно виснажливого дня, була для мене нереальною задачею. Хоча на початку, я дуже активно вчила мову й у мене дуже добре виходило. І думала, ось я швидко вивчу мову до Б2, але…» – розповіла дніпрянка.

Повернення в Україну

За словами Мафтуни, вона сумує за Україною та розглядає повернення додому. Адже для неї життя у Норвегії є протилежним тому, як звикли жити українці. «Я сумую за домом і серйозно розглядаю варіант повернення в Україну як скінчиться війна. А може, і до завершення. Бо я сумую за звичним, рідним та таким своїм, якого так тут мало», – написала блогерка.

